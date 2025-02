A vereadora Talitha de Nadai (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a Unidade de Terapia Alternativa (UTA) de Americana.

No documento a vereadora relata que foi procurada por moradores que utilizavam do programa que anteriormente era realizado no Jardim Botânico e oferecia a população de Americana as práticas integrativas e complementares ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Fala Talitha

“Em 2012 tínhamos um espaço de saúde muito importante, que ficava no Jardim Botânico, e dava a oportunidade de toda a população ter acesso as terapias alternativas oferecidas, que eram acupuntura, auriculoterapia, massagem e reiki. Essas terapias ajudavam principalmente na promoção de saúde, prevenção e tratamento de doenças. Questionei a Secretaria para saber as ações que poderiam ser feitas para a volta e ampliação desses serviços”, disse.

No requerimento, Talitha pergunta se o programa se encontra ativo; qual a possibilidade do retorno do programa e se existe algum projeto que venha ampliar ou melhorar esse tipo de atendimento na cidade. O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (4).

Levi Rossi quer Secretaria Estadual da Saúde arrume mas vagas eletivas

O vereador Levi Rossi (PRD) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo à Secretaria Estadual da Saúde pedindo providências para a ampliação da oferta de vagas eletivas para as consultas com especialidades, exames e cirurgias e do agendamento da regulação regional através do Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (SIRESP), para o Departamento Regional de Saúde (DRS) VII de Campinas.

Segundo Levi, pacientes que utilizam a rede pública de saúde procuraram seu gabinete para solicitar o apoio quanto à ampliação da oferta de vagas eletivas para as consultas com especialidades, exames e cirurgias, e do agendamento da regulação regional através do Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

“Existe uma grande demanda em várias especialidades, e moradores de Americana estão aguardando há muitos anos, o que vem trazendo transtornos e prejudicando o tratamento dessas pessoas, que desde quando foram encaminhadas pelo município à regulação regional não houve avanço para a sequência necessária no tratamento”, afirmou Levi

A moção foi discutida e votada pelos vereadores em plenário e será encaminhada à Secretaria Estadual da Saúde.

