O número total de pessoas que morreram na região em 2025 foi maior do que registrado nos anos anteriores pós pandemia. Tanto americana, Sumaré Santa Bárbara d’Oeste e Nova odessaa registrar o mais óbvio em 2025 2024 de 2023.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Americana é a cidade que mais registrou perdas de vidas no ano passado. Foram 2037 mortes. Sumaré, cidade mais populosa da região, 1767 óbitos. Santa Bárbara veio logo atrás com 1467. Nova odessaa registrou 396 vidas perdidas.

Americana e Nova odessaa são as cidades de Perfil mais próximos de cidades europeias, com população mais velha e menor taxa de nascimentos. Sumaré é a cidade que mais cresce e que ainda registra taxa de óbitos menores proporcionalmente.

Número de mortes e nascimentos por cidade

Americana 2209 nascimentos 2037 óbitos (saldo 172)

Sumaré 1767 óbitos 2.591 nascimentos (saldo 824)

SBO 1.693 nascimentos 1467 óbitos (saldo 226)

Nova Odessa 396 óbitos e 521 nascimentos (saldo 125)

Leia + sobre saúde