Rede socioassistencial de Americana é fortalecida com investimento de R$ 18 milhões

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), investiu em 2025 o montante de R$ 18.240.000,00 para fortalecer a rede de serviços socioassistenciais e apoiar projetos desenvolvidos por entidades parceiras no município.

“A rede socioassistencial e as entidades parceiras prestam um serviço essencial para a manutenção das políticas públicas de atendimento no município. O trabalho atende principalmente famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, com programas que oferecem apoio e suporte para a melhoria da qualidade de vida. As parcerias são fundamentais para que essas ações sejam viabilizadas e concretizadas”, destaca a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Helen Munhoz Fernandes.

Os serviços de proteção social garantem atendimento, orientação e acolhimento por meio de uma rede estruturada. Os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) realizam o acompanhamento das famílias e desenvolvem ações preventivas que fortalecem vínculos e ampliam o acesso a direitos. Já o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) oferece atendimento especializado a pessoas em situação de violação de direitos, com suporte técnico, psicossocial e os encaminhamentos necessários.

O Cadastro Único é outra frente estratégica da SASDH, responsável pela identificação e inclusão de famílias em programas sociais, benefícios e políticas públicas que asseguram proteção social e melhoria da qualidade de vida.

A secretaria também atua no fortalecimento da autonomia das famílias, com ações de qualificação profissional e geração de emprego e renda, especialmente por meio do programa Futuro Certo, ampliando oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Do total aplicado, os repasses à rede socioassistencial ocorreram da seguinte forma:

Proteção Básica

– Recurso municipal: R$ 2.700.000,00

– Recurso federal: R$ 670.000,00

Proteção Especial

– Recurso municipal: R$ 11.875.000,00

– Recurso estadual: R$ 1.040.000,00

– Recurso federal: R$ 1.150.000,00

Cadastro Único

– Recurso municipal: R$ 171.000,00

– Recurso federal: R$ 352.000,00

Além disso, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente destinou R$ 282.000,00 às entidades que desenvolvem ações voltadas à infância e adolescência.

Programas e iniciativas

A SASDH mantém programas que ampliam a proteção social e a garantia de direitos humanos no município, entre eles:

• Pró 60+: promoção e garantia de direitos da pessoa idosa

• Americana pela Primeira Infância: atenção integral às crianças de 0 a 6 anos

• Americana por Elas: políticas de fortalecimento e proteção das mulheres

• Futuro Certo: qualificação profissional e geração de renda

• Americana Alimenta: segurança alimentar para famílias em situação de vulnerabilidade

• Trabalho Legal: enfrentamento ao trabalho infantil e apoio a adolescentes trabalhadores

• Mãe Americanense: atenção e apoio a gestantes e mães

• Viva Leite: suplementação alimentar para crianças

• MigraRe: acolhimento e atendimento à população migrante e refugiada

• Projeto EnvelheSer: promoção do bem-estar e da qualidade de vida da pessoa idosa

• Americana Inclusiva: garantia de direitos e serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência

• Protocolo de Atendimento à Mulher em Situação de Violência

• Material de Letramento Racial do município

