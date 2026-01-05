Com avalanche de contas no início do ano, venda de processo trabalhista é alternativa para quem precisa de dinheiro imediato

Prevista no Código Civil, prática permite antecipar indenizações e ajuda a atravessar período de maior pressão financeira

Passadas as festas de final de ano, muitos brasileiros enfrentam o período mais pesado para o bolso e lidam com uma “avalanche” de contas. Além das despesas habituais, chegam também IPVA, IPTU, matrícula e material escolar, seguros, parcelamentos das compras de Natal e diversas outras contas que se acumulam justamente quando o orçamento costuma estar mais apertado. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 30,5% das famílias brasileiras estão com contas em atraso, e o percentual de pessoas endividadas chega a 79,5%, indicando um início de ano ainda mais desafiador para boa parte da população.

O que muitos desconhecem é que existe uma forma legal, rápida e segura de levantar recursos para reorganizar as finanças e evitar a “bola de neve” das dívidas: vender o processo trabalhista que está parado na Justiça. “A cessão de crédito judicial é um procedimento previsto no artigo 286 do Código Civil. Ela permite que o trabalhador receba, por meio de uma negociação de antecipação, o valor da indenização trabalhista a que tem direito, sem precisar esperar anos pela conclusão do processo”, explica Herbert Camilo, CEO da Anttecipe.com.

Com o dinheiro em mãos, o trabalhador pode quitar dívidas, recuperar o fôlego financeiro, investir em projetos pessoais, pagar tratamentos de saúde ou até realizar um sonho, como fazer uma viagem ou abrir o próprio negócio. “É uma alternativa especialmente vantajosa nesta época do ano, quando a pressão financeira é maior”, acrescenta Camilo.

A alternativa ganha ainda mais relevância diante do cenário econômico nacional: o Brasil continua registrando um grande número de empresas em recuperação judicial ou falência, o que coloca em risco a efetiva indenização trabalhista e pode prolongar a espera pelo pagamento por muitos anos. “Depois de casos amplamente conhecidos, como Americanas e 123 Milhas, vieram outros nomes, como Supermercados Dia e Casa do Pão de Queijo. Se a empresa não se recupera e vai à falência, o trabalhador pode acabar de mãos vazias”, alerta o CEO.

Ao vender o processo, porém, todo esse risco é transferido ao comprador. “A Anttecipe.com é uma empresa especializada em cessão de crédito judicial no país – depositamos o valor combinado em até 24 horas após a assinatura do contrato”, afirma Camilo.

Como funciona?

A empresa compra os créditos judiciais da pessoa que entrou com processo na Justiça do Trabalho contra empresas financeiramente sólidas, de médio ou grande porte. A ação precisa ter sentença ganha em segunda instância e cada caso é analisado pela Anttecipe.com, que pode pagar até 80% do valor líquido que o reclamante tem direito no processo, em até 24h após a assinatura do contrato – a negociação da venda do processo trabalhista é 100% online.

“A partir daí, o trabalhador não precisa mais se preocupar com seu andamento. E, caso ele venha a perder o processo, nada muda para ele, que já recebeu seu recurso e assinou o contrato de cessão de crédito. Se isso acontecer, nós assumimos o risco. Nenhum valor precisa ser devolvido pelo reclamante que vendeu seu processo”, diz o CEO da Anttecipe.com.

O desconhecimento ainda gera receio, mas cada vez mais brasileiros entendem e aproveitam as vantagens da venda do processo. Quem já utilizou o serviço percebeu que se trata de uma transação segura, sem riscos para o trabalhador e que permite direcionar recursos para o que realmente importa.

A Anttecipe.com é uma empresa que compra processos trabalhistas (crédito judicial), precatórios e concede empréstimo com processo trabalhista como garantia. É formada por profissionais que atuam há mais de 20 anos no mercado e reúnem expertise nas áreas financeira, operacional, jurídica, customer experience, e-commerce e marketing. A empresa já atendeu mais de 4.000 clientes e negociou mais de R$180 milhões em créditos judiciais.

