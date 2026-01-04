Morreu este domingo o sr Toninho Guilherme, torcedor símbolo do União Barbarense. Ele acompanhou a vida do clube nos últimos 76 anos e carregava muitas histórias do Leão da 13. Seo Toninho tinha 90 anos de idade e era viúvo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Abaixo nota do Clube do coração de seu Toninho

DESCANSE EM PAZ, SEU TONINHO!

O União Barbarense manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do Sr. Toninho Guilherme, torcedor símbolo do Leão da Treze.

De acordo com familiares, desde 1949 ele não apenas assistia ao União Agrícola Barbarense, ele vivia e sentia o clube.

Seu Toninho era um livro e teve o privilégio de testemunhar os quatro títulos do Leão, além dos jogos históricos do time.

Uma homenagem especial estava sendo preparanda para o primeiro jogo de 2026, mas o destino quis que ele assistisse à próxima temporada da arquibancada mais alta de todas.

Fica o vazio, mas fica também a promessa: sua bandeira estará sempre tremulando no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães.

Obrigado por nos ensinar o que é amar um clube, seu Toninho.

Nossos sentimentos aos familiares, amigos e a cada torcedor que hoje chora sua despedida.

ANTÔNIO JOÃO GUILHERME- Toninho Guilherme

Com 90 anos. Era viúvo de Dalila Rocha Guilherme, deixando os filhos: José Roberto, Vanderlei Antônio e Ricardo.

Residia no Centro em Santa Bárbara d’Oeste.

Velório:

Municipal Berto Lira dia 05 com início às 07:00.

Sepultamento:

Saindo às 10:00 para o Cemitério Cabreúva

Leia + sobre esportes