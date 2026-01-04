Valinhos realiza a 75ª Festa do Figo e a 30ª Expogoiaba com grandes shows e programação diversificada

A cidade de Valinhos, interior do Estado de São Paulo, se prepara para viver um momento especial em 2026. Entre os dias 16 de janeiro e 1º de fevereiro, o Parque Monsenhor Bruno Nardini será palco da 75ª Festa do Figo e da 30ª Expogoiaba, números que simbolizam um marco histórico e reafirmam a força de um dos eventos mais tradicionais do Estado de São Paulo. A festa é uma realização da Prefeitura de Valinhos, em parceria com a Organização Estrela, e contará com 13 dias de programação intensa, reunindo gastronomia típica, exposições, parque de diversões, valorização da cultura local e grandes shows nacionais.

SHOWS

A cerimônia oficial de abertura acontece no dia 16 de janeiro, a partir das 18h, seguida de show do grupo Jeito Moleque, com entrada franca na pista. No dia 17, Natanzinho Lima e Elis Justi sobem ao palco para agitar a galera. Já no dia 18, uma das maiores duplas do sertanejo atual, Zé Neto & Cristiano, apresenta seus principais sucessos. Já no dia 19, o cantor Panda se apresenta, também com entrada franca na pista. Em 20 de janeiro, Dia de São Sebastião – Padroeiro da cidade de Valinhos – a atração ainda será confirmada.

A segunda semana do evento começa na quinta-feira, dia 22 de janeiro, com a abertura total do parque, incluindo a praça de alimentação e o parque de diversões. No dia 23, será a vez da Turma do Pagode agitar a festa, com entrada franca na pista. No dia 24, a boiadeira Ana Castela promete incendiar o palco com um show vibrante e repleto de sucessos que conquistaram o Brasil. No dia 25, a animação fica por conta da dupla Fiduma & Jeca.

A última semana tem início no dia 29 de janeiro, com o parque totalmente aberto ao público. No dia 30, o evento reserva mais uma atração surpresa. Já no dia 31, os shows ficam por conta de Lauana Prado e Vini Drumond. Encerrando a programação, no dia 1º de fevereiro, o tradicional Trio Parada Dura leva ao palco seus grandes clássicos, com entrada franca na pista.

Além do palco principal, o evento contará com apresentações em outros palcos e espaços dedicados a artistas regionais, fortalecendo a produção cultural local e ampliando a diversidade da programação. Nos próximos dias, a Comissão Organizadora divulgará pelos canais oficiais do evento, o site para compra de ingressos e informações sobre os setores disponíveis.

“Chegar a essa edição histórica é motivo de muito orgulho para todos nós. A Festa do Figo e a Expogoiaba representam o trabalho do campo, a força da nossa gente e a capacidade de Valinhos de se reinventar sem perder suas raízes. É um evento que projeta a cidade, movimenta a economia, fortalece produtores, artesãos, expositores e o setor de serviços, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura local. Preparamos uma programação pensada para acolher as famílias, abrir espaço para os artistas regionais e proporcionar momentos de celebração tanto para quem vive aqui quanto para quem nos visita”, afirma o presidente da Festa, Rodrigo Paulo Ribeiro, o Big.

“O evento traz visibilidade à cidade de Valinhos sob diversos aspectos como a rede hoteleira, fortalece produtores, artesãos, expositores, o comércio e o setor de serviços. Pelo quarto ano consecutivo vamos trazer para a população valinhense e os visitantes, grandes shows, fomentando a cultura local e ampliando o repertório oferecido. Vai ser uma festa histórica”, garante Lucas Vilalta, diretor da Organização Estrela.

75ª FESTA DO FIGO E 30ª EXPOGOIABA

Valinhos consolidou-se ao longo do século XX como a Capital do Figo Roxo, fruto que se tornou símbolo de união, trabalho e prosperidade para as famílias de imigrantes italianos que impulsionaram seu cultivo. O figo roxo, que dá nome à festa, foi introduzido na cidade pelo imigrante italiano Lino Busatto, na década de 1910, dando início a uma tradição que se incorporou à identidade e ao desenvolvimento econômico do município.

Esse protagonismo se fortaleceu a partir de 1939, com a chegada de Monsenhor Bruno Nardini à Paróquia de São Sebastião, que mobilizou produtores e a comunidade por meio de quermesses para a construção da nova Igreja Matriz. O sucesso da iniciativa levou, em 1949, à oficialização da 1ª Festa do Figo, hoje o principal evento turístico de Valinhos.

Já na década de 1980, a economia agrícola local ganhou novo impulso com a valorização da goiaba, que projetou Valinhos como a maior produtora de goiaba de mesa do Brasil. Para reconhecer essa vocação e valorizar o trabalho dos agricultores – especialmente das famílias de origem japonesa, responsáveis pelo desenvolvimento do cultivo na região – foi criada a Expogoiaba, ampliando a festa e reforçando sua relevância econômica, cultural e histórica.

Data: 16 de janeiro a 01 de fevereiro

Local: Parque Monsenhor Bruno Nardini – Rua Dom João VI, 82 – Jardim Planalto – Valinhos/SP.

Mais informações: www.valinhos.sp.gov.br / https://www.instagram.com/prefsvalinhos/ / https://www.instagram.com/festadofigodevalinhos/

