O ano de 2025 será lembrado como o período em que a Inteligência Artificial deixou de ser uma promessa futurista para se consolidar como uma força transformadora em todos os setores da economia e da sociedade. Com investimentos que ultrapassaram a marca de US$ 84 bilhões apenas nos 10 maiores mega-rounds [1], a IA generativa, os agentes autônomos e a infraestrutura de supercomputação dominaram as manchetes e redefiniram as fronteiras da inovação.

A Corrida Armamentista dos Modelos Fundacionais

O ano foi marcado por uma intensa competição entre as gigantes da tecnologia para desenvolver modelos de linguagem cada vez mais poderosos. A OpenAI, avaliada em US$ 300 bilhões após um aporte de US$ 40 bilhões liderado pelo SoftBank, lançou o GPT-4.5, enquanto a Anthropic, com seu valuation de US$ 183 bilhões, e a xAI de Elon Musk, avaliada em US$ 200 bilhões, não ficaram para trás, lançando o Claude 3 e o Grok 4, respectivamente [1].

“O que vimos em 2025 não foi apenas uma evolução, mas uma revolução na capacidade de processamento e raciocínio das IAs. Elas se tornaram mais rápidas, mais baratas e, acima de tudo, mais inteligentes, abrindo caminho para aplicações que antes eram consideradas ficção científica”, afirma Wilson Silva, Mestre em Gestão de Negócios pela FIA e Coordenador do MBA em Marketing e IA da Faculdade Impacta.

A Ascensão dos Agentes Autônomos e a IA Física

Se 2024 foi o ano dos chatbots, 2025 foi o ano dos agentes de IA . A aquisição da startup de agentes autônomos Manus pela Meta por mais de US$ 2 bilhões [2] sinalizou uma mudança de paradigma: a IA agora pode executar tarefas complexas de ponta a ponta, desde a pesquisa e planejamento até a execução em softwares e sistemas.

Paralelamente, a “IA Física” ganhou tração com o Project Prometheus de Jeff Bezos, focado em engenharia e manufatura, e os investimentos da SoftBank em robótica e infraestrutura física, como a aquisição da DigitalBridge por US$ 4 bilhões [2].

O Ecossistema de IA se Expande: Segurança, Defesa e Ferramentas

O ecossistema de IA amadureceu, com o surgimento de empresas focadas em nichos estratégicos. A seguir, alguns dos destaques:

Segurança de IA:

• Empresa Destaque: Safe Superintelligence

• Fato Relevante: Fundada por Ilya Sutskever, co-fundador da OpenAI, com foco em segurança.

Defesa:

• Empresa Destaque: Anduril

• Fato Relevante: Unicórnio de tecnologia de defesa que dobrou sua receita para US$ 1 bilhão.

Ferramentas para Devs:

• Empresa Destaque: Anysphere (Cursor)

• Fato Relevante: Atingiu valuation de US$ 29,3 bilhões com seu editor de código baseado em IA.

2026: O Ano da Governança e da Adoção em Massa

Para Wilson Silva, 2026 será o ano em que a governança de IA e a adoção em massa se tornarão os temas centrais. “Com o poder vem a responsabilidade. A discussão sobre ética, regulação e o impacto social da IA será ainda mais intensa. Ao mesmo tempo, as empresas que não integrarem a IA em suas estratégias de negócio ficarão para trás de forma irreversível”, conclui.

Sobre Wilson Silva: Wilson Silva é Mestre em Gestão de Negócios pela FIA, Coordenador Acadêmico do MBA em Marketing e Inteligência Artificial da Faculdade Impacta, Professor de Growth Marketing da ESPM e fundador da WS Labs, empresa especializada em soluções de IA e Marketing. É palestrante sobre IA e Marketing, tendo atuado em grandes eventos como o Web Summit Rio e o AI Brasil Experience. É uma das principais vozes sobre a intersecção entre IA e negócios no Brasil.

Referências

