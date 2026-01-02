Ataque a carro forte na SP 304 gera caos e trava trânsito
Foram 10 homens que atacaram o carro forte já na chegada a Piracicaba. A polícia foi acionada e os vídeos mostram fumaça e muito trânsito. Na região, o impacto maior foi no tráfego de veículos.
Criminosos fortemente armados atacaram e explodiram um carro-forte, provocando uma detonação violenta que pôde ser ouvida à distância e transformou a pista em um verdadeiro campo de batalha.
A ação dos bandidos foi na tarde desta sexta-feira (2). Foram momentos de terror na rodovia Luís de Queiroz (SP-304), na altura do Rodeio Motel (Tupi) já em Piracicaba.
