As seis vereadoras da região terão grande desafio

nas eleições de outubro deste ano. A reeleição. Com as mulheres muito sub representadas nas câmaras da região (Sumaré não tem vereadora), o trabalho das atuais é repetir algo que só aconteceu uma vez nas cidades neste século.

Apesar de mulheres concorerrem a prefeita e vice na década passada em Americana, somente Leonora do Postinho (PDT) conseguiu se reeleger- e foi a única. Ela foi reeleita em 2012, mas ficou de fora em 2016 e conseguiu o retorno em 2020. Vai tentar repetir a façanha.

Santa Bárbara d’Oeste foi a única cidade que teve presidente mulher de seu legislativo. Zezé Mano esteve por 3 mandatos como vereadora e foi reeleita no ano 2000 para seu último mandato.

As jovens Esther Moraes (SB) e Professora Juliana (Americana) buscarão avançar nas carreiras políticas- a reeleição abriria espaço para tentativas de voos mais altos no futuro. Giovana Fortunato (PDT) foi vereadora entre 2017 e 2020 mas não tentou a reeleição. Decidiu disputar a eleição para prefeita e ficou em segundo lugar.

