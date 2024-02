Pré-candidato, Willian encontra Lula para estreitar laços com Sumaré

Menos de seis meses depois da última visita, o vereador de Sumaré e pré-candidato a prefeito Willian Souza (PT) voltou a se encontrar com o presidente Lula em Brasília. Recebido pelo chefe do Executivo no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (05), o vereador teve mais uma oportunidade de pedir ao presidente investimentos do governo federal para Sumaré e cidades da região.

Willian tem atuado na aproximação de Sumaré com Brasília por meio de diálogo constante com o próprio presidente da República, além de ministros e outros representantes do governo federal. De acordo com o vereador, Lula o autorizou para nova rodada de reuniões em diferentes ministérios a fim de trazer para o município os diversos programas que foram lançados no primeiro ano de governo.

“Conversamos novamente sobre investimentos para Sumaré e o andamento das solicitações que já temos feito desde o ano passado, especialmente dos programas Minha Casa, Minha Vida, o Instituto Federal e recursos para obras como viadutos, infraestrutura e segurança pública”, explica o vereador.

Segundo Willian, as visitas recorrentes a Brasília servem para reforçar o compromisso do governo federal com a região. “A gente tem trabalhado para ser essa ponte com a União. Sabemos que o país possui extensão continental e são muitas as demandas para serem atendidas. Nós queremos nos fazer presentes para garantir conquistas para Sumaré e beneficiar toda uma região com milhões de moradores. Além disso, é sempre um prazer vir a Brasília e estar na companhia do presidente Lula”, ressalta.

Willian tem sido “figura carimbada” na capital federal desde o retorno de Lula à presidência. O vereador esteve na posse em janeiro, e voltou a Brasília nos meses de março e setembro de 2023, quando realizou agendas em diversos ministérios. Também recebeu em Sumaré os ministros do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em setembro; da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em novembro; e o chefe de Gabinete da Presidência da República, Marco Aurélio Ribeiro, o Marcola, em dezembro. Em todas as ocasiões, o vereador apresentou solicitações de investimentos federais no município.

FOTOS Ricardo Stuckert