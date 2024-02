DAE Santa Bárbara segue com tapa buracos

DAE EM AÇÃO- Os serviços de recuperação de asfalto nos locais

onde foram necessárias escavações nas ruas pelo Departamento de Água e esgoto de Santa Bárbara d’Oeste, para execução de manutenções corretivas e preventivas em redes de água e ou esgoto, bem como nas novas ligações, se intensificam pela Autarquia em diferentes pontos do município.

O procedimento do tapa buraco compreende duas etapas, sendo a preparação do solo, com a compactação da brita e cimento, e a finalização do reparo, com aplicação e fixação da massa asfáltica. A medida garante a qualidade e maior durabilidade da parte recapeada.

Os serviços que demandam o reparo de asfalto pelo DAE são inseridos no cronograma logo após as intervenções das equipes operacionais. Contudo, o munícipe pode solicitar o serviço de tapa buraco de responsabilidade do Departamento por meio do site: www.daesbo.sp.gov.br, acessando o “Protocolo 1Doc”.

