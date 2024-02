Motociclista morre após batida na esquina perigo do Werner Plaas

Um motociclista morreu após grave acidente em uma das

esquinas mais perigosas de Americana. Daniel Euclides da Silva, 46, se feriu após a colisão da motocicleta onde estava e um carro, no Jardim Werner Plaas no final da tarde desta terça-feira (6). O acidente aconteceu por volta das 17h30 entre as Ruas Paraná e Amapá, trecho de fluxo grande e sempre alvo de reclamações por excesso de velocidade e sinalização ruim.

Segundo a Guarda Municipal (Gama), um autônomo de 58 anos seguia com seu carro um Honda Fit na rua Paraná sentido centro. Ao acionar a seta para realizar a conversão à esquerda para acessar a rua Amapá, uma motocicleta Honda/XR 250 cilindradas, conduzida por Silva, bateu contra o carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motociclista para o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. Ele não resistiu aos ferimentos. A Gama informou que não foi possível localizar testemunha que tivesse presenciado o acidente. A Polícia Civil vai apurar o caso e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

