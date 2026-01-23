A fratura (quebra) em um dente, seja na infância ou na fase adulta, exige cuidados odontológicos para que sua função seja preservada e a estética bucal não seja prejudicada. No entanto, os procedimentos que deveriam ser adotados em casos como esse podem não ser realizados por grande parte dos brasileiros por falta de acesso à rede de profissionais, uma vez que 32% da população do país passou mais de um ano sem visitar um dentista.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre os atendimentos mais comuns em consultórios odontológicos estão as obturações e as restaurações dentárias, que podem reparar fraturas e foram o foco da consulta em 39% dos casos. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada em 2025 pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) e pela Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO).

Willian Dias, Cirurgião dentista na clínica AmorSaúde, ressalta que, no caso de um dente quebrado, apenas um profissional da área pode “avaliar a situação, dar as orientações adequadas e realizar os procedimentos necessários”. O profissional ainda alerta sobre a necessidade de se procurar por atendimento odontológico o mais rápido possível nesses casos.

Diferença entre quebrar um dente de leite e um dente permanente

Quando a fratura ocorre em um dente decíduo, também conhecido como dente de leite, são necessários cuidados especiais. “Neste caso, a abordagem consiste em procedimentos temporários visando a manutenção desse dente na arcada até a fase em que ele será substituído por um dente permanente”, explica Willian.

Por outro lado, se a fratura ocorre em dentes permanentes, seja de crianças ou adultos, “o procedimento foca em devolver a função do dente fraturado e manter uma boa estética”, diz Willian. O dentista ressalta que é possível restaurar o dente com o próprio fragmento ou recorrer a outras técnicas que não usem a parte fraturada.

Dentre os diversos procedimentos disponíveis, a recolagem do fragmento ou a restauração em resina composta são comuns em fraturas pequenas; o uso de facetas ou coroas totais são indicados em casos maiores, e o tratamento de canal pode ser a solução quando o dente quebra e tem comprometimento da polpa dental.

O que fazer quando se quebra um dente?

Caso um dente quebre, o primeiro passo é higienizar o local de maneira adequada. Willian afirma que se a fratura atingir apenas parte do dente e não gerar sangramento nele, nos lábios ou na gengiva, é possível fazer a higiene normalmente. No entanto, caso haja sangramento, é necessário tomar mais algumas precauções:

* Lavar a boca com água corrente em abundância para higienizar o local;

* Guardar o fragmento quebrado do dente;

* Identificar de onde está vindo o sangramento;

* Estancar o sangramento com uma gaze ou uma toalha limpa;

* Se possível, fazer um bochecho com enxaguante bucal, uma vez que em sua composição o produto tem agentes antissépticos.

* Procurar um dentista imediatamente para receber o tratamento correto.

Ao procurar por atendimento em um dentista, é necessário levar consigo o fragmento do dente quebrado. Willian explica que essa prática ajuda o profissional a “salvar o dente” e detalha a melhor maneira de transportar o item. “O método mais seguro é comprar em uma farmácia um pote coletor universal e um frasco de soro fisiológico. Coloque o dente nesse coletor submerso em soro e leve o mais rápido possível para o dentista”.

A importância de se procurar um dentista

Segundo Willian, é preciso buscar um dentista com rapidez após quebrar um dente, uma vez que “podem existir problemas maiores em razão desse tipo de trauma, por exemplo, uma fratura óssea, que requer atendimento rápido para maior sucesso no tratamento”.

Além disso, ele ressalta que “o tratamento tem outra função tão importante quanto a reabilitação: devolver a estética”. O dentista explica que a aparência dos dentes está relacionada com a autoestima de um paciente e, por isso, o profissional da área tem um papel importante em devolver autoconfiança à pessoa que sofreu uma fratura.

Práticas não recomendadas

Negligenciar a fratura ou tentar colar o dente por conta própria pode gerar graves problemas. Sendo assim, “sem o auxílio de um profissional, o paciente não deve, em hipótese alguma, tentar fazer a colagem do fragmento, ainda mais utilizando adesivos inapropriados. Isso também vale para a tentativa de reimplantar o dente”, ressalta Willian.

O profissional de saúde bucal também alerta que o fragmento quebrado não deve ser descartado, uma vez que “ele pode ser extremamente útil, oferecendo grandes chances de o dentista realizar um excelente trabalho, deixando quase imperceptível a sequela do acidente”.

Por fim, o dentista esclarece que não há maiores riscos caso um fragmento do dente seja engolido. Nessa situação, a eliminação ocorre naturalmente e provocar o vômito não é recomendável.

Sobre o AmorSaúde

O AmorSaúde é a maior rede de clínicas médico-odontológicas do Brasil, com mais de 500 unidades ativas em todo o território nacional. Fundada com a missão de oferecer saúde de qualidade a preços acessíveis, a rede realiza mais de 18 milhões de consultas por ano, mais de um milhão de procedimentos odontológicos e mais de 35 milhões de exames, em parceria com os maiores laboratórios do país. Com estrutura moderna, multicanalidade e foco em atendimento humanizado, a rede oferece consultas presenciais, telemedicina, exames laboratoriais e de imagem, odontologia e encaminhamento para cirurgias eletivas.