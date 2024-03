Como construir esperança, leveza e força diante das dificuldades do mundo? Na estreia da temporada 2024 do Café Filosófico CPFL, na quinta-feira (7), uma série inédita abordará as inquietações e sonhos do indivíduo contemporâneo. Sob curadoria do psicólogo e escritor, Alexandre Coimbra Amaral, “Diálogos pelo Futuro”, contará com ele e mais três palestras entre os dias 7, 14, 21 e 28 de março.

O Café Filosófico CPFL é o broadcast de reflexões do Instituto CPFL que acontece por meio de palestras presenciais em Campinas, transmissões pelo canal do Café via Youtube, além de uma programação transmitida pela TV Cultura que é dividida em três grades: domingos, às 19h; terças, às 23h; e sábados, às 22h.

“Vamos abrir a temporada 2024 com uma série que fala de futuro e de diálogo, temas muito relevantes para todos nós. E com a curadoria do Alexandre Coimbra Amaral, que reuniu outros três intelectuais contemporâneos, acreditamos que os encontros serão de muito conhecimento compartilhado”, observa a head do Instituto CPFL, Daniela Ortolani Pagotto.

Programação no dia 7 de março

Na estreia da série “Diálogos pelo Futuro”, que acontece na próxima quinta, às 19 horas, o próprio curador, o psicólogo e escritor, Alexandre Coimbra Amaral, discorrerá sobre o tema “Fome de esperança”. A esperança se transformou, em muitos discursos sociais, numa espécie de elogio da ingenuidade. Mas a esperança continua como uma pergunta: como ela acontece entre nós? É um acontecimento que chega, enternece a alma e dá fôlego para seguir adiante? É algo que produzimos no caminhar, sincrônico às cicatrizes e dores inefáveis ao existir?

“Esta conversa pretende abordar o que é possível esperançar, em tempos duros, em dias difíceis, em horas em que nos cansamos de esperar pelo melhor. É uma conversa com cada uma e um de nós, mas também com as identidades coletivas que nos conformam”, explica Alexandre.

Ambiente inspirador de troca e aprendizado

O espaço do Café Filosófico CPFL, na sede do Instituto CPFL, em Campinas (SP), oferece uma atmosfera aconchegante, onde cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência prazerosa. É possível tirar fotos em todos os lugares, incluindo o cenário e palco.

O local possui climatização e é acessível para pessoas com deficiência, além de contar com intérpretes de Libras para garantir a participação de todos. Há, ainda, um serviço de alimentação com cardápio de comidas e bebidas para consumo no local.

Confira a programação completa para o mês de março:

:: 7/3, quinta-feira, 19h: “Fome de esperança”, com Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo, escritor e mestre em psicologia pela PUC do Chile

(Assista online: https://www.youtube.com/watch?v=zvYcZR049rk)

:: 14/3, quinta-feira, 19h: “Construindo pontes entre gerações”, com Alessandro Marimpietri, psicólogo, doutor em ciências da educação

(Assista online: https://www.youtube.com/watch?v=BGKtmifB–U)

:: 21/3, quinta-feira, 19h: “Descolonizando afetos: outras formas de amar”, com Geni Nuñez, psicóloga, doutora em Ciências Humanas

(Assista online: https://www.youtube.com/watch?v=srNybYUr9Fc)

:: 27/3, quarta-feira, 19h: “Alegria para viver”, com Claudio Thebas, palhaço, educador e escritor

(Assista online: https://www.youtube.com/watch?v=uqfycBHH3vg)

As gravações são gratuitas, com entrada por ordem de chegada, a partir das 18 horas. A classificação é de 14 anos e a transmissão online será no canal do Café no Youtube.

Serviço

Café Filosófico CPFL ao vivo com Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo e escritor

Quando: dia 07 de março, quinta-feira, às 19h

Onde: Instituto CPFL – Rua Jorge Figueiredo Corrêa, 1632 – Chácara Primavera, Campinas/SP

Entrada: gratuita, por ordem de chegada, a partir das 18h.

Participação online: https://www.youtube.com/watch?v=zvYcZR049rk

Informações: institutocpfl.org.br