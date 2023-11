OAB SP promove ato de solidariedade em favor de advogado que sofreu abuso de autoridade

Na próxima quinta-feira (30/11), às 15h, a Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo (OAB SP) promoverá, em Sumaré, ato de solidariedade em favor do advogado João Guedes, que, de maneira abusiva e truculenta, passou por abordagem policial e foi ameaçado de ser colocado na caçamba de uma viatura da Polícia Militar. O caso aconteceu em Americana, no dia 16 de novembro. A mobilização da OAB SP acontecerá em frente à sede da Subseção de Sumaré, localizada na Rua João Jacobe Rohweder, 60, no Jardim Alvorada.

Desde que ocorreu a violência contra as prerrogativas do advogado, a OAB SP e as subseções de Sumaré, onde o profissional está inscrito, e de Americana têm dado total apoio à vítima. No dia seguinte ao episódio, a presidente da Secional, Patricia Vanzolini, participou de videoconferência com o advogado João Guedes, o presidente da OAB Sumaré, Paulo Roberto da Silva, e outros membros da diretoria da subseção local, para discutir os encaminhamentos necessários contra esta violação das prerrogativas profissionais da advocacia.

Indignada com as imagens de vídeo que mostram a abordagem truculenta e intimidadora do policial militar de Americana, a presidente Patricia Vanzolini, que estará presente no ato, reforça a importância da mobilização da advocacia da região de Americana e também de todo o interior para que acontecimentos como este não se repitam. “É fundamental nos mobilizarmos e mostrarmos que o dr. João Guedes não está sozinho. A união de classe é muito importante nos casos de violação de prerrogativas profissionais, uma vez que a advocacia é um contrapoder, o anteparo contra o abuso”, ressaltou a presidente da OAB SP.

O fato ocorreu quando o advogado João Guedes exercia sua profissão, representando o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região em assembleia de trabalhadores, em frente a uma empresa metalúrgica em Americana. As imagens do policial militar segurando o advogado negro pelo cinto da calça por vários minutos, e anunciando que pretendia levá-lo detido dentro da caçamba da viatura, circularam pelas redes sociais e chocaram a advocacia e a sociedade. Para a OAB Sumaré, além de violar as prerrogativas do advogado, a ação policial teve um viés racista e contra a atividade sindical.

Serviço

Ato de solidariedade em favor do advogado João Guedes

Data: 30/11/2023

Horário: 15h

Local: Subseção de Sumaré da OAB SP – Rua João Jacobe Rohweder, nº 60, no Jardim Alvorada

