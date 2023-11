Americana campeã invicta do paulista de biribol

A equipe de biribol masculino de Americana conquistou

de forma invicta – e sem perder nenhum set – o título da Copa Paulista da modalidade. A última etapa da competição foi realizada no sábado (25), no Thermas do Vale, em São José dos Campos.

O time americanense, que conta com apoio da Secretaria de Esportes, começou a campanha com vitórias sobre Lisoss Biribol, Araraquara e São José dos Campos na fase de grupos. Na fase decisiva, a equipe passou por Guararapes na semifinal e derrotou novamente os donos da casa na grande final.

“Estamos orgulhosos pelo nosso desempenho e felizes em trazer mais uma medalha dourada para Americana. Foi uma campanha perfeita para fechar com chave de ouro este ano sensacional. Agradecemos a Secretaria de Esportes e aos nossos patrocinadores pelo apoio e seguiremos focados em 2024”, comemorou o técnico Erick Delsoto.

Formada pelos atletas Edinho, Erick, Marcello, Rodrigo e Rodolfo e comandada pelo professor Erick, a equipe encerra a temporada com ótimos resultados. Além do título da Copa Paulista, o biribol masculino de Americana também foi campeão dos Jogos Regionais, 3º lugar no Campeonato Paulista e 7º lugar nos Jogos Abertos.

“O biribol vem representando muito bem a nossa cidade nos eventos pela região e nos enche de orgulho a cada campanha. Os resultados refletem a dedicação e a capacidade dos nossos atletas e tenho certeza que vem muito mais por aí em 2024. Parabéns à equipe e comissão técnica pela excelente temporada, seguiremos juntos nos próximos desafios”, celebrou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

