Sonhos não mentem: psicóloga mostra como entender os significados do inconsciente

Existem poucas experiências que todo ser humano compartilha independentemente de qualquer característica física ou condição social. Por isso, é de se admirar que o sonho, a atividade mental que ocorre enquanto dormimos, continue sendo um mistério.

Segundo a mestra em psicologia Deyseane Lima, o que acontece no cérebro quando adormecemos carrega significados genuínos sobre situações do dia a dia, mesmo que não pareça possível entender o porquê. Para facilitar a busca por explicações, ela assina o livro-caixinha® O sentido dos sonhos, novidade da Matrix Editora.

No lançamento, a autora propõe 100 perguntas que abrem as portas para a compreensão dos sonhos, fomentando a reflexão do que eles representam e o que querem dizer na vida de cada um. Esses questionamentos têm o objetivo de promover a saúde física e emocional a partir da conexão entre o “eu desperto” e o “eu adormecido”.

Freud teorizava que os sonhos se formam como a “realização de um desejo” e, conforme explica a psicanálise, bons ou maus eles refletem as vivências do indivíduo no inconsciente. Nesse sentido, o que sonhamos revela muito sobre necessidades, vontades, culpas, temores, traumas e aspirações.

Alguns exemplos de perguntas da caixinha associam os sonhos à memória, como “Qual é o sonho mais recente de que você se lembra?”, “Qual sonho você gostaria de esquecer?” e “Qual é o sonho mais antigo de que você se lembra?”. Outras questões incentivam o leitor a elaborar suas respostas para aprofundar as análises, como “Você costuma se lembrar dos seus sonhos? Comente”.

O sentido dos sonhos permite que psicólogos e profissionais da saúde mental trabalhem as minúcias do inconsciente de maneira lúdica no consultório. A obra também serve como ferramenta de autoconhecimento para quem deseja aprender um pouco mais sobre si mesmo, a partir do que acontece quando o corpo descansa e a mente viaja pelo universo onírico.

Ficha Técnica

Lançamento: Livro-caixinha O sentido dos sonhos

Autora: Deyseane Lima

Editora: Matrix Editora

Preço: R$ 46,00

Onde encontrar: Matrix Editora, Amazon

