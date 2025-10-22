Obra da nova UBS do Jardim Aranha Oliveira avança com serviços de alvenaria

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com o cronograma de construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Aranha Oliveira. As equipes executam os serviços de alvenaria, com as paredes já próximas à altura da laje. A concretagem do contrapiso também foi concluída.

Localizada entre a Avenida Marginal Roberto Pyles e a Estrada do Barreirinho, a nova unidade contará com 650 m² de área construída. O projeto prevê 11 consultórios, sendo seis destinados a atendimentos de clínica geral, ginecologia e pediatria, além de cinco consultórios odontológicos.

A estrutura incluirá ainda farmácia, salas de curativos, procedimentos, inalação e uma sala multiuso. O investimento reforça o compromisso da Administração Municipal com a ampliação da rede de Atenção Básica, oferecendo melhores condições de atendimento, acolhimento e assistência à população da região.

