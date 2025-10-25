O assessor parlamentar Abner Silva assumiu esta semana o comando do Podemos Americana. Hoje ligado ao vereador Leco Soares, AS vai presidir o partido que ficou quase uma década com a liderança do empresário Ricardo Hetzl.

Abner tem experiência na Alesp e deverá ter como missão coordenar a provável campanha de Leco a deputado federal ano que vem e articular o partido para as eleições locais de 2028.

Leco é cotado para vir a prefeito ou a vice em 28 e o Podemos tem a pretensão de ampliar a bancada, que hoje tem 2 vereadores. Além de Leco, reeleito ano passado, a legenda tem o novato Renan de Ângelo, que chegou dando gás em 2025.

Rick Hetzl 1o secretário e boa sorte a Abner

Um agradecimento especial ao meu vice, Dr. Silney Beraldo, pela parceria, lealdade e dedicação durante toda essa caminhada.

Sigo firme no partido, agora como 1º Secretário, e desejo ao novo presidente, meu amigo Abner, muita sorte e sabedoria nessa nova jornada.

Seguimos juntos pelo crescimento do Podemos e de Americana!

Ricardo Hetzl

