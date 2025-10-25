A atriz Isabelle Tate faleceu aos 23 anos, no último domingo (19/10), conforme anunciado nesta quinta-feira (23/10). Ela havia participado recentemente das gravações de um episódio da série 911: Nashville, um spin-off da franquia 911, na qual tinha acabado de conquistar um papel fixo.

De acordo com informações do site TMZ, o agente da artista informou que ela morreu de forma tranquila enquanto dormia.

Doença de Isabelle Tate

Isabelle convivia com uma condição neurológica chamada Charcot-Marie-Tooth, que compromete os nervos periféricos, provocando fraqueza muscular e perda de sensibilidade em membros superiores e inferiores.

Por conta da doença, a jovem utilizava cadeira de rodas para se locomover. Em nota publicada nas redes sociais, a agência de talentos que representava Isabelle destacou sua determinação e energia, ressaltando que ela nunca usava sua condição como justificativa para qualquer limitação.

A carreira de Isabelle estava em ascensão, e sua participação na nova série da franquia 911 marcava um passo importante em sua trajetória artística. A notícia de sua morte causou grande comoção entre colegas e fãs, que lamentaram a perda precoce da atriz.

