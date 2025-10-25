Um trailer que servia de depósito de drogas na região do Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste foi alvo de ação da Guarda Municipal depois de denúncia feita por anônimo.

O caso aconteceu no final da tarde desta sexta-feira na avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho. O homem, moreno L, acabou detido pelos GMs e a prisão foi ratificada pelo delegado da cidade.

RESENHA DO CASO

Guarda Civil Municipal Santa Barbara D’Oeste-SP

VTR 160 Apoio 03. 🚨Subinsp. Firmino 🚨GCM Siloni 🚨GCM Gabriel

📍Data : 24/10/2025 📍Hora 17:00 📍Local : Av. Dr. Sebastião de Paula Coelho

Bairro : COHAB Roberto Romano

🛑 Tráfico de drogas trailer

Durante patrulhamento preventivo, esta equipe tática, ao adentrar o bairro COHAB Roberto Romano, foi solicitada por um indivíduo de porte magro, de cor branca, que conduzia um veículo GM Corsa, cor prata, o qual não quis se identificar.

O solicitante informou que, pela Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, um indivíduo de cor morena, trajando camiseta preta e calça preta com duas faixas brancas nas laterais, estaria adentrando um trailer abandonado, situado em frente ao número 515, de onde retirava entorpecentes para comercialização.

Diante das informações, a equipe deslocou-se até o local, onde visualizou um indivíduo com as características informadas saindo do referido trailer e guardando rapidamente algo em sua pochete.

Foi realizada a abordagem, e durante revista pessoal foram localizadas quatro porções de crack e a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais). Em seguida, foi efetuada varredura no interior do trailer, sendo localizadas dezesseis porções de maconha e oitenta e cinco porções de crack, idênticas às encontradas com o indivíduo identificado como L.

Diante dos fatos, foi-lhe dada voz de prisão e ele foi conduzido ao plantão policial. Após a apresentação da ocorrência e a narrativa dos fatos à autoridade policial, o Dr. Gabriel Fagundes de Toledo Neto determinou a prisão em flagrante de L., com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

