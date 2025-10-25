Americana faz audiência pública sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico

Evento ocorre na próxima quarta-feira, dia 29, no plenário da Câmara Municipal

A Prefeitura de Americana realiza, no dia 29 de outubro (quarta-feira), uma Audiência Pública para apresentação e debate da proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, em atendimento ao artigo 51 da Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. O encontro será realizado a partir das 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Americana (Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jardim Miriam). Na ocasião, será apresentada a proposta para o novo plano e, em seguida, haverá debate público sobre as contribuições apresentadas por escrito pelos participantes. Desde o dia 30 de setembro, a minuta da proposta do Plano Municipal de Saneamento Básico, referente ao sistema de esgotamento sanitário, está disponível para consulta pública no site da Prefeitura (americana.sp.gov.br – no banner específico da home), onde permanecerá até 30 de outubro de 2025.

Sugestões e comentários