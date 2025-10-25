Dorigon vem aí? As recentes movimentações no cenário político regional que indicam que Dr. José pode não concorrer ao cargo de deputado estadual nas próximas eleições. A decisão, ainda não oficializada, tem gerado repercussão entre lideranças locais e abrido espaço para novas articulações dentro do campo da direita.

Nos bastidores da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e em diversos setores políticos da cidade e região, cresce o comentário de que a direita estaria “órfã” de uma liderança com representatividade e força eleitoral. Nesse contexto, o nome do vereador Cabo Dorigon (PROERD) tem sido apontado como uma possível alternativa.

Cabo Dorigon é reconhecido por seu perfil discreto

mas de posições firmes e convicções claras. Policial de carreira, o parlamentar construiu uma trajetória marcada pela defesa de valores conservadores e pelo trabalho junto à comunidade barbarense.

Para alguns observadores, sua eventual candidatura representaria a renovação da direita local, trazendo um nome novo, com autenticidade e credibilidade junto à população.

Com as eleições de 2026 se aproximando, a pergunta começa a circular entre os eleitores: Santa Bárbara d’Oeste está pronta para apoiar um policial com pensamento independente na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa?

