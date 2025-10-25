Praça no Jardim Alvorada recebe sessão de cinema infantil gratuita neste sábado

A Praça Jorge Arbix, no Jardim Alvorada, em Americana, recebe neste sábado (25), às 19h, uma sessão de cinema infantil gratuita do Cine Céu, projeto de cinema itinerante movido a energia solar que une arte, cultura e sustentabilidade. A atividade, que conta com apoio da Prefeitura, vai exibir o filme “Minions 2: A Origem de Gru”, com classificação indicativa livre. A praça fica localizada na Rua Mercúrio.

Toda a estrutura do Cine Céu é alimentada por energia solar. No caminhão, são adaptadas placas solares e equipamentos que permitem gerar a energia necessária para a sessão de cinema. Durante a exibição do filme, haverá distribuição de pipocas e refrigerantes para os participantes.

Com o objetivo de tornar o cinema acessível e oferecer um momento único de lazer em família, a vinda do projeto para Americana foi intermediada pelo presidente da Câmara, Léo da Padaria, junto ao deputado estadual Marcos Damásio.

O Cine Céu tem produção do Instituto Usina de Sonhos, realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e apoio da Prefeitura de Americana.

