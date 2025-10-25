Hortolândia comunica funcionamento na 2ª e 3ª (Dia do Servidor)

O Dia do Servidor Público é na terça (28); nesta data e na segunda (27) a Prefeitura estará fechada

O atendimento administrativo prestado à população, nos espaços e órgãos públicos municipais de Hortolândia, estará suspenso nesta segunda e terça-feira, em razão do Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro. A segunda-feira (27/10) é considerada “Dia Ponte”, conforme prevê o Decreto Nº 5.672, de 25 de julho de 2025, que trata do “Calendário dos Feriados, Pontos Facultativos e Dias Ponte para 2025″, em Hortolândia”, publicado na edição 2521 do Diário Oficial Eletrônico do Município.

O expediente retornará no horário habitual na próxima quarta-feira (29/10). Durante o “feriadão”, serviços públicos essenciais, ligados às áreas da saúde, segurança e coleta de resíduos funcionarão normalmente.

Confira abaixo:

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

As três UPAS (Unidades de Pronto Atendimento)-24h

Hospital e Maternidade Municipal Mário Covas

Guarda Municipal

Defesa Civil

Os dois Conselhos Tutelares

O órgão municipal que cuida de questões referentes aos animais, o DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, funcionará em esquema de plantão neste período.

Para atender casos de violência doméstica contra a mulher, durante este período, o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), ligado à Secretaria de Governo, também funcionará em regime de plantão.

Já os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de entulho e outros materiais recicláveis) funcionarão normalmente. A lista de PEVs disponíveis na cidade, onde os munícipes poderão descartar esses materiais, poderá ser consultada no aplicativo “Agenda Verde” ou no site da Prefeitura, neste link.

Abaixo, você encontra os telefones dos serviços públicos essenciais, a maioria deles prestados pela Prefeitura, que funcionarão neste período:

Guarda Municipal: 153 e 0800 111 580

SAMU: 192

Bombeiros:193

Defesa Civil: 199

Hospital Municipal Mário Covas: (19) 3809-5100

DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal): (19) 3897-3312 e (19) 3897-5974

Conselho Tutelar II: (19) 99979-9903 (atendimento a bairros das região do Jardim Amanda e Jardim Novo Ângulo)

Conselho Tutelar I: (19) 99785-2442 (demais bairros do município)

CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher): (19) 97171-5655

