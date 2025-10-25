Hortolândia tem inscrições de especialização gratuita, à distância, em Educação

Há 150 vagas disponíveis para a 6ª turma do curso “Escola Outra: o desejo de saber e de aprender na escola pública”, promovido pela Prefeitura e pela UFSCar

Já estão abertas as inscrições para a 6ª turma do Curso de Especialização “Escola Outra: o desejo de saber e de aprender na escola pública”, promovido por meio de Cooperação entre a Prefeitura de Hortolândia e a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos). Segundo dados da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, de 2021 até agora, o projeto já formou 332 profissionais nas quatro primeiras turmas, demonstrando o sucesso e a ampla adesão à iniciativa.

Com carga horária total de 400 horas, a especialização é gratuita. Terá duração de um ano, indo de fevereiro de 2026 a fevereiro de 2027. As aulas e atividades pedagógicas serão disponibilizadas na modalidade a distância (EAD), por meio do ambiente MOODLE/UFSCar. A estrutura do curso compreenderá dez disciplinas, sendo uma de ambientação ao MOODLE e nove disciplinas teóricas.

Há 150 vagas gratuitas para a próxima edição. As vagas são destinadas prioritariamente aos profissionais vinculados à Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia; em seguida, aos profissionais de OSCs (Organizações da Sociedade Civil) parceiras e de escolas contratadas por meio do Programa Bolsa Creche. As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online até às 23h59 do dia 30 de outubro de 2025.

Curso

O curso será coordenado, no âmbito da UFSCar, pelos professores Dr. Flávio Caetano da Silva e Drª Maria Cristina da Silveira Galan Fernandes e, no âmbito da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia da Prefeitura, pelo Prof. Dr. Roberto Marcos Gomes de Onófrio, coordenador Pedagógico de música no Departamento de Pedagogia e Formação Continuada do Centro de Formação dos Profissionais em Educação “Paulo Freire”.

O Acordo de Cooperação entre a Prefeitura e a UFSCar viabilizou esta pós-graduação, em que os docentes da UFSCar e os educadores, professores e gestores da rede municipal de Hortolândia trabalham juntos. O processo formativo incentivou também a pesquisa aplicada. Nas Turmas 1 e 2, os TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) dos profissionais da rede viraram artigos científicos, elaborados em coautoria com os professores da universidade. Atualmente, o TCC não é mais obrigatório.

Além disso, segundo ressalta a Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, ao disponibilizar a Especialização gratuita aos profissionais da Educação, Hortolândia está alinhada com o PNE (Plano Nacional de Educação). Na meta 16, o Plano estabelece que 50% dos professores da Educação Básica recebam formação continuada e tenham também pós-graduação.

“Ver esta parceria com a UFSCar chegar à 6ª turma é um orgulho para nós, pois não estamos falando apenas de números, estamos falando de pessoas. Esta é uma oportunidade de ouro para nossos professores, gestores e educadores crescerem profissionalmente, com o selo de uma universidade federal de ponta, e o melhor: de forma gratuita. Nosso compromisso é com a valorização real de quem está na sala de aula”, afirmou o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Fernando Moraes.

Confira abaixo o total de professores que concluíram a Especialização:

Curso 1 – 58 formandos, sendo 26 professores

Curso 2 – 63 formandos, sendo 35 professores

Curso 3 – 13 formandos, sendo 4 professores (Programa Bolsa Creche)

Curso 4 – 102 Formandos, sendo 51 professores

Curso 5 –  expectativa de 92 formandos,  sendo 68 professores (finalização em novembro/2025)

Quem pode se inscrever

Para concorrer às vagas, é necessário possuir curso superior completo em qualquer área do conhecimento e ser profissional vinculado à Rede Municipal de Educação de Hortolândia.

As 150 vagas serão distribuídas por ordem de matrícula (via formulário eletrônico), obedecendo à seguinte ordem de prioridade:

  • Profissionais da SMECT de Hortolândia;

  • Profissionais de Organizações da Sociedade Civil (OSC);

  • Profissionais do Programa Bolsa Creche.

Como realizar a matrícula

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e anexar cópias legíveis, em formato PDF, dos seguintes documentos:

  • RG;

  • CPF;

  • Comprovante de residência;

  • Cópia do diploma de graduação (frente e verso);

  • Histórico escolar;

  • Comprovante de vínculo com a Rede Municipal de Hortolândia (declaração do Portal do Servidor para efetivos ou declaração assinada pelo gestor para Bolsa Creche e OSCs).

Candidatos que não enviarem a documentação correta ou não atenderem aos critérios terão a inscrição cancelada.

SERVIÇO

6ª Turma – Curso de Especialização “Escola Outra” (Parceria Prefeitura de Hortolândia/UFSCar)

Vagas: 150 (Totalmente gratuitas)

Público: Profissionais da Rede Municipal de Educação (SMECT, OSCs, Bolsa Creche) com ensino superior completo.

Modalidade: 100% a Distância (EAD)

Inscrições: Até 30 de outubro de 2025 (às 23h59)

Onde: O link de inscrição deve ser solicitado diretamente à gestão da unidade escolar.

Contato (Dúvidas): Roberto | WhatsApp (19) 98404-1465 | E-mail: [email protected]

 

