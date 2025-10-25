Sidnei Pinto sempre foi um homem batalhador e dedicado à família. Ele tem mais de 50 anos na área de transporte em toda a região.

Após sofrer um grave problema vascular e um infarto, ele passou por três cirurgias e, infelizmente, precisou amputar a perna direita.

Agora, ele enfrenta o desafio de recomeçar e sonha em conquistar uma perna mecânica, para voltar a andar, trabalhar e sustentar sua família com dignidade.

Sua ajuda pode transformar essa história!Cada contribuição é um passo de esperança na vida do Sidnei.

Doe você também para a vaquinha 💙

Ajude o Sidnei a Dar um Grande Passo na Reconstrução da Sua Vida!

Transfira usando a chave Pix [email protected] ou contribua pelo site do Vakinha

