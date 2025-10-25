Santa Bárbara: avança obra do Centro Cultural “Edgard Tricânico” no Romano

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste avança com as obras de construção do novo Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, localizado no Conjunto Roberto Romano. Nesta etapa, as equipes trabalham na edificação das paredes que darão forma ao novo espaço destinado a atividades culturais e ações sociais. O antigo prédio foi demolido para dar lugar a uma estrutura mais ampla, moderna e funcional, adequada às necessidades da comunidade.

Com investimento total de R$ 1,7 milhão, provenientes da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com contrapartida do Município, o projeto tem como objetivo transformar o local em um equipamento cultural acessível e multifuncional, ampliando as oportunidades de uso pela população e fortalecendo a oferta de cultura no bairro e em toda a cidade.

Novo

O novo Centro Cultural contará com 376 m² de área construída e será composto por espaço multiuso, biblioteca, sala da coordenadoria, três salas para atividades complementares, sala de dança, sanitários, copa e sistema de climatização. A nova estrutura proporcionará mais conforto, acessibilidade e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades culturais, educacionais e comunitárias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP