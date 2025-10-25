O Corinthians foi a Salvador na tarde deste sábado e bateu o Vitória por 1 a 0 em um jogo de poucas oportunidades mas com muita tensão e choques entre os jogadores. Foram poucas chances de gols e muitos cartões amarelos na partida.

O jogo ficou mais intenso e violento na parte final e o corintiano Breno Bidon foi expulso aos 33′ depois de levar o segundo amarelo. O time baiano precisava da vitória para sair da zona de rebaixamento.

O resultado favorece o Santos, que também flerta com a zona da degola.

Mesmo com um jogador a menos, o Timão abriu o placar aos 41 do segundo tempo. Após confusão na pequena área, a bola sobrou para o zagueiro Charles que cabeceou. A bola bateu no travessão e entrou.

Aos 44′, o goleiro Felipe Longo (foto) salvou o lance que seria o gol de empate do Vitória.

Corinthians melhor na tabela

O Corinthians sobe para a nona posição com a mesma pontuação do Vasco que está em oitavo.

