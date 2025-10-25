CONVITE ESPECIAL – POSSE DO NOVO DIRETÓRIO DO PT SANTA BÁRBARA D’OESTE

O partido tem como missão em 2026 trabalhar pela reeleição de Lula a presidente- lutar para que ele seja o campeão de votos na cidade. A legenda localmente tem relação com deputados estaduais e federais variados, mas tende a trabalhar com nomes do partido ou da Federação Brasil da Esperança (PT-PV-PCdoB).

Companheiras e companheiros,

É com muita alegria que convidamos todas e todos para a posse do novo Diretório Municipal do PT de Santa Bárbara d’Oeste, um momento de celebração, união e compromisso com a luta por uma cidade mais justa e solidária!

📅 Data: 01 de novembro de 2025 (sábado)

🕛 Horário: 12h00

📍 Local: Chácara da Cristina – R. Ver. Arnaldo Joao Boaretto, 855 – Chácara Recreio Cruzeiro do Sul, Santa Bárbara d’Oeste

Após a cerimônia, teremos um churrasco coletivo! 🍖✨

Pedimos que cada companheiro e companheira traga sua sacolinha (com carnes, acompanhamentos, etc.) e sua bebida preferida 🍺🥤 — a confraternização é coletiva e o espírito é de partilha!

Vamos juntos celebrar essa nova fase do nosso partido com alegria, companheirismo e esperança! ❤️✊

PT Santa Bárbara d’Oeste –

