Comissão discute ampliação do atendimento da Unacon em Americana

Leia + sobre saúde

Vereadores da Comissão Especial de Acompanhamento das Ações voltadas ao Tratamento e Prevenção do Câncer da Câmara Municipal de Americana realizaram nesta quinta-feira (23) uma visita técnica à Unacon (Centro de Oncologia de Americana). Os parlamentares se reuniram com a coordenadora da unidade, Raquel Cordeiro, com o objetivo discutir sobre o funcionamento do centro, o fluxo de atendimento e as principais demandas do serviço.

Participaram da visita a presidente da comissão, vereadora Talitha De Nadai (PDT), e os membros Renan de Angelo (Podemos) e Roberta Lima (PRD). Durante a reunião, os parlamentares discutiram a necessidade de melhorias e ampliação da estrutura física da Unacon, que atende atualmente cerca de 2,5 mil pacientes por mês e enfrenta limitações por falta de espaço.

Segundo informações da coordenadora da unidade, a Unacon conta com três médicos oncologistas, além de equipe multiprofissional composta por nutricionista, enfermagem, técnico de enfermagem, psicóloga e assistente social. O atendimento inclui também apoio psicológico às famílias e acompanhamento contínuo por parte da equipe de enfermagem, que realiza triagens e monitora todo o processo de tratamento dos pacientes. Os vereadores também debateram sobre as campanhas e ações de conscientização realizadas pelo centro, voltadas tanto aos pacientes quanto à população.

Importância

A vereadora Talitha de Nadai, presidente da comissão, destacou a importância da instituição para o atendimento dos pacientes na cidade de Americana. “A Unacon realiza um trabalho essencial e de excelência, mas é visível a necessidade de ampliação da estrutura e de profissionais para que mais pessoas possam ser atendidas com máxima qualidade”, comentou.

“Considero essencial acompanhar de perto o trabalho realizado na Unacon. Essa visita reforça nosso compromisso em buscar melhorias constantes no atendimento aos pacientes e no fortalecimento das políticas públicas de saúde em Americana”, destatou Roberta Lima.

O vereador Renan de Angelo comentou o papel dos vereadores na intermediação de recursos para o centro de oncologia. “Nosso papel é entender as reais demandas da saúde oncológica e buscar, junto ao poder público, soluções para garantir estrutura e recursos adequados”, concluiu.

“Patas Que Curam”

Os vereadores Renan de Angelo (Podemos), Roberta Lima (PRD) e Talitha De Nadai (PDT), integrantes da Comissão Especial de Acompanhamento das Ações voltadas ao Tratamento e Prevenção do Câncer da Câmara Municipal de Americana, visitaram na quinta-feira (23) a Unacon (Centro de Oncologia de Americana) para conhecer o projeto “Patas Que Curam”, iniciativa idealizada por Mateus Gardioni e Thiago Fazzano que leva cães treinados para visitas semanais aos pacientes da Unacon e do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

A presidente da comissão, vereadora Talitha De Nadai (PDT), destacou o impacto positivo dos animais no tratamento dos pacientes. “É inspirador ver como o amor e o cuidado se manifestam de tantas formas. O projeto mostra que a humanização do tratamento vai muito além dos medicamentos envolve carinho e afeto. Esse trabalho merece todo nosso reconhecimento e apoio”, disse.

Roberta ressaltou a importância das iniciativas que fortalecem o atendimento humanizado. “Durante a visita, foi possível observar o quanto essa interação promove momentos de alegria, acolhimento e esperança. Esse tipo de projeto é um exemplo de como o afeto e a empatia também são parte essencial do tratamento”, afirmou.

“A saúde pública precisa de iniciativas que olhem para o ser humano de forma integral. O Patas Que Curam é um exemplo de como políticas humanizadas fortalecem o cuidado e melhoram os resultados do tratamento”, concluiu Renan.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP