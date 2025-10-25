Americana conclui inspeção ambiental em 108 veículos da frota municipal

A Prefeitura de Americana concluiu, nesta quinta-feira (23), a inspeção ambiental para controle da emissão de fumaça preta em 108 veículos movidos a óleo diesel da frota municipal. Foram inspecionados 58 veículos da Garagem Municipal, vinculada à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), 32 do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e 18 da Secretaria de Educação.

A iniciativa integra o Programa de Inspeção Ambiental Veicular e é realizada periodicamente pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Educação Ambiental, e da Sosu, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), com o objetivo de monitorar a emissão de poluentes, contribuindo para a preservação da qualidade do ar.

Durante a vistoria, são avaliadas a eficiência do catalisador de gases e a intensidade da fumaça emitida pelos escapamentos, com base na Escala de Ringelmann.

“Essas inspeções são realizadas periodicamente e são importantes para preservar a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde da população”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales.

A Prefeitura também orienta os proprietários de veículos a diesel a realizarem inspeções periódicas e, se necessário, manutenções corretivas. A emissão de fumaça preta acima dos limites permitidos pela legislação ambiental pode resultar em penalidades.

