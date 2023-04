Obras do viaduto da Mancini à Amizade avançam

As obras do viaduto que vai ligar a Avenida José Mancini

na região central, à Avenida da Amizade, em Nova Veneza avançam em Sumaré. A Secretaria de Obras encerrou o aterramento na Amizade, e nos próximos dias, iniciará o trabalho na margem oposta. Segundo a Secretaria de Obras, após o aterramento, será iniciada a transposição do Ribeirão Quilombo.

A obra é realizada pela empresa Teto Construtora e o investimento é da ordem de R$ 13,57 milhões e os recursos são do governo do estado de São Paulo.

“Hoje temos apenas uma entrada e saída direta para o Centro da nossa cidade, pela passagem embaixo da linha férrea, sob o viaduto ferroviário Aristides Moranza. Desde o início do meu primeiro mandato, estamos lutando por esta obra”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

O viaduto fará a transposição da linha férrea e do Ribeirão Quilombo, ligando a Avenida José Mancini, na região central, com a Avenida da Amizade, em Nova Veneza.

Quatro novos viadutos

Em breve Sumaré passará a contar com outros quatro novos pontilhões que farão a transposição da linha férrea. Além deste viaduto, o dispositivo que ligará o Parque Bandeirantes, em Sumaré, com o Jardim Nova Europa, em Hortolândia já teve o início autorizado pelo governo do estado.

Os outros dois são na região central da cidade e na região do Picerno e serão construídos pela concessionária da ferrovia, a Rumo Malha Paulista, que também ampliará o transporte de cargas em todo o estado.