Zanaga recebe sessões gratuitas de cinema movido a energia solar nesta quarta

Americana recebe, na quarta-feira (19), o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil. O CineSolar chega à cidade para duas sessões gratuitas, a partir das 18h, na Praça Vinicius de Moraes, no bairro Antonio Zanaga. Serão exibidos curtas-metragens com classificação livre e com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência e, na sequência, o público vai conferir o filme “Um Tio Quase Perfeito 2”, com Marcus Majella.

Além das projeções, haverá visitação ao furgão que carrega o CineSolar e se transforma numa estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura. Caso chova, o evento será transferido para a quadra do CIEP (Centro Integrado de Educação Pública) Prof. Oniva de Moura Brizola, no mesmo bairro.

“Além de representar uma oportunidade de conhecer mais sobre tecnologia, o CineSolar exibirá obras produzidas nos quatro cantos do país, além de um curta de Portugal. Os filmes selecionados privilegiam a diversidade de linguagens e a universalidade dos temas – o que é um motivo a mais para aproveitar a oportunidade de conhecer o CineSolar”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O CineSolar, que em 2023 completa 10 anos, transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou cerca de 1.870 sessões (com exibição de 180 filmes) e 576 oficinas para 284 mil pessoas de quase 600 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal. O projeto já percorreu mais de 250 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente as nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.

“Viajando pelo Brasil presenciei o quanto nosso território é diverso e, infelizmente, desigual. Há uma escassez de equipamentos culturais e de acesso às energias renováveis. Por isso, o nosso papel sempre foi de atuar com encantamento e alegria, por meio de ações culturais e ambientais, na sensibilização e conscientização das pessoas, além de aproximá-las das novas tecnologias e das produções cinematográficas nacionais”, disse Cynthia Alario, coordenadora e idealizadora do CineSolar.

O furgão do CineSolar é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: 110 cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento (que garante 20 horas de autonomia e funcionamento), de som e projeção, incluindo a tela. Com infográficos, iluminação e decoração especial – feita com materiais reciclados e objetos com princípios de magnetismo e eletricidade como laser e bola de plasma -, o veículo é uma atração à parte, que encanta pessoas de todas as idades e mostra, de maneira descontraída e divertida, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

“As atividades do CineSolar, apoiado por nós através da frente Circuito CPFL, contribuem para que a inclusão, a educação e o entretenimento se tornem valores importantes para um desenvolvimento mais sustentável”, destacou Daniela Pagotto, head do Instituto CPFL.

O CineSolar é viabilizado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com patrocínio da CPFL Energia, apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e é realizado pela Brazucah Produções e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

PROGRAMAÇÃO

Sessões de Cinema

Data: Quarta-feira (19/04)

Horários: 18h – 1ª sessão: curtas-metragens

19h – 2ª sessão: filme ‘Um Tio Quase Perfeito 2’

Entrada: gratuita – não precisa de ingresso

Atração: visita ao furgão do CineSolar, que se transforma numa estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz

Local: Praça Vinicius de Moraes, s/n – Antônio Zanaga I – Americana/SP

Local em caso de chuva: Quadra do CIEP – Rua Ari Barroso 105 – Antônio Zanaga I

SINOPSES DOS FILMES

1ª sessão

“De Onde Vêm os Dragões?” – Direção: Grace Luzzi – São Paulo – 10 min – Animação/2020 – Livre

Ao nascer um bebê, também nasce uma família e suas complexidades. “De onde vêm os dragões” é um curto e bem humorado retrato sobre a maternidade e os seus desafios diários. Indicado a Melhor Filme Brasileiro 2020.

“O Gigante” – Direção: Júlio Vanzeler e Luís da Matta Almeida – Portugal – 10 min – Animação/2012 – Livre

Um gigante transporta no coração uma menina. O seu coração é uma janela imensa através da qual a menina descobre e decifra toda a realidade. De coisas assim é feito o “crescer”. A partir de trajetos legados pelos pais, os filhos traçam as suas próprias rotas, com erros de interpretação, com desvios de perspectiva, mas que são seus e é com eles que têm de viajar. E um dia partem, levando a sacola, construindo o seu mundo sobre os mapas que um dia desenharam… levando no olhar o sonho e principalmente a esperança.

“Plantae” – Direção: Guilherme Gehr – Rio de Janeiro – 10 min – Animação/2019 – Livre

Ao cortar uma grande árvore no interior da floresta, um madeireiro contempla uma inesperada reação da natureza. Uma reflexão sobre as consequências irreversíveis do desmatamento e da subjugação lamentável dos humanos aos demais seres da Terra.

“O Véu de Amani” – Direção: Renata Diniz – Brasil – 14 min – Drama – Livre

Audiodescrição e libras

Amani é uma garotinha que veio do Paquistão e agora mora no Brasil. Ao mudar de casa, a menina de origem muçulmana recebe um presente inesperado da sua nova amiga brasileira: um biquíni.

“Lily’s Hair” – Direção: Raphael Gustavo da Silva – Goiás – 14 min – Ficção/2019 – Livre

Audiodescrição, closed caption, libras

Lily é uma garota negra que não gosta de seus cabelos. Com a ajuda de Caio, seu amigo cadeirante, tenta ter os cabelos do jeito que sempre sonhou.

2ª sessão

“Um Tio quase Perfeito 2” – Diretor: Pedro Antônio Paes – Brasil – Duração: 93 min – Comédia/2021 – Livre

Tony põe uma pedra em sua fama de trambiqueiro e ganha o coração de seus sobrinhos. Tudo vai bem até que o novo pretendente de sua irmã aparece em cena e conquista o trio, deixando Tony enciumado.

