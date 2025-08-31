Obras do futuro Parque Socioambiental do Santa Emília avançam em Hortolândia

Com 1,2 km de extensão, parque ao longo do Ribeirão Jacuba vai integrar lazer, mobilidade e recuperação ambiental, beneficiando milhares de moradores de quatro bairros

Leia Mais notícias da cidade e região

A região leste de Hortolândia está prestes a vivenciar uma transformação urbana e ambiental. O prefeito Zezé Gomes realizou, na semana que se passou, mais uma vistoria nas obras do futuro Parque Socioambiental, que está sendo implantado ao longo do Ribeirão Jacuba, entre os bairros Vila Inema, Chácaras Reymar, Jardim do Lago e Santa Emília.

O novo espaço público terá 1,2 quilômetro de extensão e promete se tornar um marco de lazer, mobilidade urbana e valorização ambiental para milhares de famílias da cidade. No passado, a área do futuro parque era ocupada por construções irregulares, às margens do ribeirão. Por meio de um grande trabalho social, a Prefeitura remanejou as famílias com a realização de programas habitacionais, em especial, pelo Minha Casa Minha Vida.

A primeira etapa da obra concentra-se na canalização do Ribeirão Jacuba, curso d’água símbolo de Hortolândia e parte essencial da memória coletiva do município. Foram iniciados 232 metros de canalização, dos quais cerca de 200 metros já estão em execução entre as ruas Carmen Savala e Dorvalino Bueno, até a ponte da Avenida Antônio Ferreira Ariel.

Após a ponte, a canalização seguirá por mais 32 metros, em direção ao Jardim do Lago. O serviço, que inclui a concretagem da base, tem como objetivo conter enchentes, melhorar o escoamento da água e preparar o terreno para as futuras estruturas urbanas que comporão o parque.

“O Ribeirão Jacuba é parte viva da história de Hortolândia. O que estamos fazendo aqui é muito mais do que uma obra de infraestrutura. Estamos recuperando uma área que estava degradada, devolvendo esse espaço à comunidade com qualidade, segurança e opções de lazer. Nossa cidade cresce com planejamento e respeito ao meio ambiente”, destacou o prefeito Zezé Gomes durante a vistoria.

O projeto do Parque Socioambiental vai muito além da canalização. Ele prevê a implantação de pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre, áreas de convivência e parques infantis. O espaço será totalmente revitalizado com paisagismo, árvores nativas e áreas verdes integradas, criando um ambiente de convivência saudável e sustentável. Para os moradores da região sul, o parque também significará mais segurança, iluminação adequada e valorização dos imóveis.

Mobilidade urbana

Outro ponto de destaque é a mobilidade urbana. O prefeito anunciou que o projeto inclui o prolongamento da Rua Carmen Savala até a Avenida Panaíno. A nova via abrirá um importante eixo de ligação entre os bairros e facilitará o deslocamento em direção à região central da cidade e à Vila Real. No futuro, com o prolongamento da Panaíno até o bairro Nova Europa, os motoristas também terão acesso direto à Rodovia Anhanguera. “Além do lazer e da valorização ambiental, estamos promovendo a mobilidade urbana.

Esse novo eixo viário facilitará a vida de quem mora nesses bairros e precisa se deslocar até o centro ou para outras regiões da cidade. Tudo isso com responsabilidade ambiental e foco na qualidade de vida da nossa gente”, completou Zezé.

O novo parque integra o plano estratégico da Prefeitura de Hortolândia de criar corredores ecológicos urbanos. A proposta busca valorizar os recursos hídricos, como o Ribeirão Jacuba, e transformar áreas antes degradadas em eixos estruturantes do crescimento sustentável do município. Com isso, Hortolândia se posiciona como uma cidade que alia modernização da infraestrutura com preservação ambiental.

“Com esse parque, não apenas cuidamos do meio ambiente e criamos um espaço de lazer, mas também promovemos dignidade. Moradores que antes conviviam com mato alto, lixo e insegurança terão agora uma área bonita, iluminada e cheia de vida. Esse é o modelo de cidade que queremos: inclusiva, verde e feita para as pessoas”, ressaltou o prefeito.

As obras seguem em ritmo acelerado e a Prefeitura planeja entregar o parque em etapas, à medida que os serviços forem sendo concluídos. Quando finalizado, o Parque Socioambiental vai se somar a outros espaços já implantados pela administração, como o Parque Socioambiental Lago da Fé, e ao futuro Parque do Jardim Amanda, ampliando ainda mais a rede de lazer, esporte e contato com a natureza em Hortolândia.

“Com a concretização desse projeto, a região do Santa Emília ganhará um novo cartão-postal. Mais do que uma área de lazer, o Parque Socioambiental será símbolo de um modelo de desenvolvimento urbano que valoriza a história, o meio ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos”, finalizou Zezé.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP