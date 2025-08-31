Teleférico de Campos do Jordão no ranking Top do mundo

O teleférico do Parque Capivari, em Campos do Jordão (SP), alcançou uma marca inédita: entrou para o ranking dos dez teleféricos mais movimentados do mundo em volume de passageiros. A informação é da empresa Doppelmayr, fabricante austríaca responsável pela construção e operação do equipamento, considerada líder global no setor de transporte por cabos.

Nos bastidores, a notícia do ranking global chegou acompanhada de um convite inédito. Rafael Montenegro, diretor geral do Parque Capivari, foi convidado pela própria Doppelmayr para visitar a sede da empresa, localizada na Áustria.

“Foi uma surpresa extremamente positiva. Sabíamos que o movimento vinha crescendo, mas ser reconhecido como o décimo do mundo em volume de passageiros foi acima das expectativas. Receber essa informação da própria Doppelmayr, uma referência global no setor, foi uma validação importante do trabalho que estamos fazendo em Campos do Jordão.”

Durante a visita, Montenegro conheceu os centros de inovação da empresa e participou de reuniões técnicas com engenheiros e gestores da operação europeia. A interlocução abriu espaço para futuras colaborações e projetos de intercâmbio tecnológico.

“Ser convidado para conhecer de perto a sede da Doppelmayr é um sinal claro de que o Parque Capivari está sendo visto como um modelo internacional. Isso reforça o papel do Brasil no turismo de montanha e mostra que é possível operar com excelência e padrão global.”

O teleférico atual, revitalizado em 2022, substituiu o antigo modelo de cadeirinhas por cabines fechadas, com acessibilidade e climatização. A reformulação elevou o padrão de conforto e segurança da atração, ao mesmo tempo em que preservou sua função simbólica como patrimônio afetivo da cidade. Possui um percurso de 560 metros e leva os visitantes do parque até o topo do Morro do Elefante, alcançando uma altitude de aproximadamente 1.800 metros. O percurso é realizado em cerca de 3 a 5 minutos, dependendo do modelo.

A modernização do sistema foi conduzida com atenção à memória histórica do teleférico, que opera desde 1970 e é o mais antigo do Brasil em funcionamento contínuo. A decisão de preservar a localização, a função original e o percurso entre a base e o topo do Morro do Elefante foi estratégica.

“O teleférico faz parte da identidade de Campos do Jordão. É um símbolo da cidade há mais de 50 anos e guarda memórias de gerações. Muita gente tem uma história para contar, seja a primeira vez subindo a montanha ou aquela foto clássica na cadeirinha. Respeitar essa memória foi essencial em todo o processo de modernização”, explica Montenegro.

Segundo a administração do Parque, o modelo adotado em Campos do Jordão é hoje considerado uma referência em inovação e gestão turística no Brasil. A experiência atrai públicos de diferentes perfis, com destaque para famílias, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que passaram a acessar o equipamento com mais conforto. “O aumento da demanda exigiu investimentos em infraestrutura, bilheteria digital e logística de embarque. Para evitar filas, a recomendação é que os visitantes adquiram os ingressos antecipadamente pelo site oficial. A procura é intensa especialmente durante feriados prolongados e na temporada de inverno”, complementa o Diretor.

Em paralelo à operação do teleférico, o Parque Capivari expandiu

a oferta de atrações e serviços. Atualmente, o espaço reúne atrações como roda-gigante panorâmica, simulador virtual, trenó de montanha, áreas infantis, lojas temáticas e opções gastronômicas. O acesso ao parque é gratuito, com bilhetes pagos apenas para os brinquedos e equipamentos.

Para os próximos anos, estão previstos novos investimentos na integração do teleférico com atrações temáticas e rotas especiais durante o inverno. A proposta é transformar o equipamento em uma experiência renovada a cada temporada, valorizando a paisagem natural da Serra da Mantiqueira.

“Queremos que o teleférico continue sendo o coração do Parque Capivari. A ideia é criar experiências imersivas e inovadoras, sem perder de vista a essência que faz desse passeio uma lembrança marcante para tantas pessoas. É um símbolo que se atualiza sem perder a alma”, finaliza Rafael Montenegro.

