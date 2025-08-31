Corinthians e Palmeiras ficaram no 1 a 1 na noite deste domingo em jogo disputado na NeoQuimica Arena. A partida foi mais movimentada no 1o tempo com 2 gols anotados e polêmicas.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O Palmeiras foi a 44 pontos ficando na 3a posição e perdeu a chance de colar no líder Flamengo, que tropeçou com o Grêmio no Rio de Janeiro ficando também no 1 a 1.
O Verdão abriu o placar após pênalti convertido por Vitor Roque. Os alvinegros reclamaram da marcação, mas o Tigrinho foi lá e anotou. O empate veio logo na sequência, com bola alçada na pequena área, cabeceio de zagueiro do Timão que bateu em Piquerez e foi parar no fundo do gol.
Leia + sobre esportes