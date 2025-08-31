SBO: Prefeitura convoca 32 profissionais aprovados em concurso público

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convoca 32 candidatos aprovados em concurso público, com destaque para a área da Educação. A relação completa dos convocados estará disponível na edição deste sábado (30) do Diário Oficial do Município — publicado no Jornal Diário de Santa Bárbara — e no site oficial da Prefeitura: www.santabarbara.sp.gov.br.

Entre os cargos convocados estão: Professor de Educação Básica I (Educação Infantil e Ensino Fundamental), Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), Médico Generalista, Médico Pediatra, Técnico de Enfermagem, Agente de Administração, Engenheiro Civil, Motorista, Ajudante de Serviços Gerais e Oficial de Manutenção.

Os convocados deverão comparecer até o dia 4 de setembro (quinta-feira), das 9h às 16h, munidos de documentos pessoais, ao Departamento Pessoal da Prefeitura, localizado na Avenida Monte Castelo, nº 1.000 – 3º andar – Jardim Primavera.

O não comparecimento dentro do prazo estabelecido será considerado como desistência da vaga.

