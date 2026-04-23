O Observatório Municipal de Americana (OMA) realizou um feito técnico de peso: registrou a galáxia Sombrero (M104), localizada na constelação de Virgem, a aproximadamente 30 milhões de anos-luz da Terra. A imagem foi capturada na noite da última sexta-feira (17), por meio do telescópio Skywatcher 90/900 EQ, acoplado a uma câmera planetária ZWO.

O registro é considerado desafiador em centros urbanos, diante das condições impostas pela iluminação ao redor do observatório. Na maioria dos casos, a luz artificial costuma inviabilizar a captação de objetos de céu profundo, como galáxias e nebulosas, tornando a conquista do OMA ainda mais expressiva. Registro semelhante não ocorria no município há quase duas décadas.

“Apesar da conquista técnica, não é possível a observação visual da galáxia, que está situada a cerca de 30 milhões de anos-luz de distância. O OMA reforça o convite para que a população agende visitas e aproveite o período mais favorável para observação do céu: as estações de outono e inverno, quando é possível contemplar, com mais nitidez, o melhor firmamento do ano”, explicou o astrônomo Carlos H.A. Andrade, técnico do OMA e autor da fotografia.

O OMA recebe grupos de até 15 pessoas em sessões públicas às quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 21h30. O acesso ao observatório é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, localizado na Rua Abrahim Abraham, 400, no Parque Residencial Nardini. As visitas devem ser agendadas antecipadamente pelo telefone (19) 3408-4800 e estão sujeitas às condições climáticas: em caso de céu encoberto ou chuva, as sessões são automaticamente suspensas.

“O OMA é uma referência nacional na astronomia e motivo de muito orgulho para nós, americanenses, pelo trabalho científico, educativo e cultural desenvolvido no local. Agora, o registro desta galáxia reforça ainda mais a satisfação de contar com um espaço que amplia o conhecimento sobre astronomia e nossa visão de mundo”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.