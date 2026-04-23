Ciclovia na Av. Santana recebe nova etapa de pintura em Hortolândia

Além disso, reparos emergenciais foram realizados em trechos da ciclovia na Av. Thereza Ana Cecon Breda

Mais uma etapa do reforço da pintura e sinalização da ciclovia da avenida Santana foi concluída por equipes da Prefeitura de Hortolândia na última sexta-feira (17). O investimento na segurança da malha cicloviária na cidade acontece periodicamente seguindo um cronograma. Além da tinta vermelha, característica das ciclovias, também foram pintadas linha de bordo branca, linha tracejada amarela, pictograma e faixa de pedestre.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O trabalho contribui com a visibilidade de ciclistas, pedestres e motoristas, evitando acidentes e aconteceu durante a madrugada para não causar transtornos no tráfego. Já no dispositivo da avenida Thereza Ana Cecon Breda, foram realizados reparos emergenciais para que não surjam buracos e outros danos na estrutura que possam colocar ciclistas em risco.

“No mês passado,o reforço da pintura foi na ciclovia da avenida São Francisco de Assis, no trecho até o novo Viaduto da Vila Real. Na cidade, as novas avenidas são modernas e planejadas.Todas elas contam com novos trechos de ciclovia, além destes antigos que recebem essas manutenções periódicas. Os novos empreendimentos também implementam ciclovias. Investir na malha cicloviária também é investimento na segurança viária”, explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.

MALHA CICLOVIÁRIA

A Prefeitura de Hortolândia mantém a meta de atingir em torno de 100 km de ciclovias no município. Atualmente, a cidade tem cerca de 60 km de malha cicloviária. Desde 2017, a Prefeitura investe no aumento desse número com os novos viários já entregues, além dos que estão em construção e de empreendimentos particulares, todos com ciclovia.

Leia Mais notícias da cidade e região