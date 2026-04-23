O jovem autor Eduardo Fonseca, de Americana, apresenta o livro “Operação Matemática” durante a Bett Brasil 2026, que acontece de 5 a 8 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. Reconhecida como o principal evento de inovação e tecnologia para a educação da América Latina, a Bett Brasil reúne educadores, estudantes e especialistas em experiências que conectam conhecimento, criatividade e futuro.

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Destaque em competições e desafios matemáticos, Eduardo já participou do quadro “Pequenos Gênios”, exibido no programa “Domingão com Huck”, onde demonstrou seu talento e raciocínio lógico em rede nacional. Apaixonado por matemática desde a infância, o autor, de 14 anos, transforma agora esse interesse em literatura, aproximando o tema do público jovem de forma acessível e envolvente.

Publicado pela Inteligênios e com ilustrações de Rodrigo Arthur, o livro acompanha os irmãos Bia e Gael em uma aventura repleta de ação e descobertas. Após verem o projeto escolar destruído, eles partem em busca do avô, Raul — que misteriosamente desaparece. A investigação os leva a uma inesperada realidade virtual, onde atravessam diferentes períodos históricos.

Ao longo da jornada, os protagonistas descobrem que não estão apenas tentando encontrar o avô, mas também impedir uma ameaça que pode comprometer a existência da humanidade. Em meio a desafios e enigmas, os leitores são convidados a explorar a evolução da matemática, desde seus primórdios até os avanços tecnológicos contemporâneos.

Inspirado por sua própria curiosidade, Eduardo buscou transformar o percurso da matemática em uma narrativa divertida. “Sempre quis entender como a matemática evoluiu ao longo do tempo — e pensei em contar isso de um jeito que todo mundo pudesse gostar”, explica.

“Operação Matemática” é o segundo livro do autor pela Inteligênios, que também publicou “Mesmices e Maluquices do Tempo”. Sobre essa nova etapa, ele destaca: “Estou muito feliz e honrado pela oportunidade de lançar mais um livro”.

Reconhecida por seu modelo editorial inovador, a Inteligênios vai além do livro impresso ao oferecer uma experiência de leitura multimodal, que integra recursos como narração em áudio, trilhas sonoras, animações e conteúdos acessíveis por QR Code. Com uma proposta inclusiva, interativa e alinhada às práticas contemporâneas de aprendizagem, a editora se destaca por transformar a leitura em uma vivência afetiva e multissensorial, promovendo o engajamento, a compreensão e o desenvolvimento integral de crianças, inclusive aquelas com diferentes perfis de aprendizagem.

Para Eduardo, a literatura tem papel importante na educação ao estimular o pensamento criativo. “Ela ajuda a desenvolver o cérebro e pode inspirar soluções inovadoras para problemas”, afirma.

A expectativa para o lançamento na Bett Brasil é de troca e aprendizado. “Será uma experiência incrível poder apresentar o livro e conhecer novos leitores”, comenta.

Com “Operação Matemática”, Eduardo Fonseca mostra que curiosidade, dedicação e paixão pelo conhecimento podem transformar ideias em grandes conquistas — dentro e fora das páginas.

Sobre o autor – Eduardo Fonseca

é estudante e escritor, com destaque em desafios e competições de matemática. Participou do quadro Pequenos Gênios, no programa Domingão com Huck, evidenciando seu talento ainda jovem. Autor de “Mesmices e Maluquices do Tempo” e “Operação Matemática”, busca tornar a matemática mais acessível e interessante para novos leitores.

Sobre a Inteligênios – A Inteligênios é uma marca que une literatura e tecnologia para transformar a leitura em uma experiência viva, acessível e multissensorial. Seus livros são interativos, inclusivos e pensados para envolver os leitores de forma afetiva, promovendo o desenvolvimento do pensamento crítico, da empatia e do respeito à diversidade.

SERVIÇO

Sessão de autógrafos do livro “Operação Matemática”

Quando: 08/05/2026 (Sexta-feira), às 11h30

Onde: Estande da Inteligênios

Local: Bett Brasil 2026 (Expo Center Norte, em São Paulo)