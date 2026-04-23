O Paço Municipal recebe, nesta sexta-feira (24), das 10h às 16h, uma nova edição da Feira Criativa, desenvolvida por meio do programa Futuro Certo, da Prefeitura de Americana. A ação tem o objetivo de promover a inclusão produtiva e o empreendedorismo com a exposição e venda de produtos artesanais, de confeitaria, entre outros itens, movimentando a economia local.

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A marca Cheiro de Mel, representada pelo casal Adriana e Wellington, estará presente na feira, levando ao público produtos artesanais e o resultado de um trabalho dedicado à criação e preservação das abelhas sem ferrão. Além do mel e seus derivados, também será comercializada a tradicional bala de coco. Uma participação que une sabor, carinho e consciência ambiental.

A empreendedora Luh Moraes também estará presente, trazendo acessórios femininos artesanais exclusivos, produzidos com criatividade, técnica e atenção aos detalhes. Em suas criações, utiliza cerâmica plástica na elaboração das peças, aliando leveza, beleza e originalidade, além de acabamentos metálicos hipoalergênicos. Suas peças unem elegância, autenticidade e personalidade, sendo excelentes opções para presentear alguém especial ou para se autopresentear com charme e estilo.

A Feira Criativa surgiu a partir da realização dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Futuro Certo, promovido pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, destaca a iniciativa. “A Feira Criativa reúne diversos participantes, empreendedores que estão investindo em seus talentos e criatividade, compartilhando com o público seus produtos e o trabalho desenvolvido no município. A atividade movimenta a economia local, promove a integração e a troca de experiências entre os microempreendedores, fortalecendo as alternativas de renda, emprego e desenvolvimento econômico no município”, diz Rafael.

A Feira Criativa também ocorre às terças e sextas-feiras, das 8h às 11h

no Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini”, na Rua Major Rehder, 650, na Vila Jones.