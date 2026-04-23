As mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), anunciadas recentemente, passam a valer a partir de hoje. Elas aumentam os limites de renda das famílias atendidas e os valores dos imóveis financiáveis. A expectativa é beneficiar cerca de 6 milhões de famílias, ampliando o acesso à moradia e impulsionando o mercado habitacional.

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Com as novas regras, mais pessoas podem migrar para faixas com melhores condições de financiamento, como juros menores e subsídios maiores. Isso expande o universo de compradores e reclassifica famílias que antes não tinham acesso a esses benefícios do programa.

Para a MRV, líder em habitação econômica no país, o novo cenário reforça sua estratégia com impacto direto no seu estoque, especialmente na faixa 1, com potencial de disponibilizar ao público 4,5 mil novas unidades.

“As mudanças destravam uma demanda reprimida e fortalecem toda a cadeia do setor, pois mais famílias ganham capacidade real de compra. Esse novo cenário tende a acelerar a dinâmica de vendas e reforça a previsibilidade do segmento econômico”, afirma Edmil Adib Antonio, diretor de crédito imobiliário da MRV&CO.

A MRV opera hoje em 22 estados, conta com 270 canteiros de obras, já entregou mais de 550 mil imóveis e beneficiando 1,8 milhão de pessoas.

Principais mudanças no MCMV:

Com as novas regras do MCMV,

os limites de renda das faixas foram ampliados e os valores máximos dos imóveis aumentaram.

Faixa 1: renda até R$ 3.200 (antes R$ 2.850) Faixa 2: até R$ 5.000 (antes R$ 4.700) Faixa 3: até R$ 9.600 (antes R$ 8.600)



Faixa 4: até R$ 13.000 (antes R$ 12.000)