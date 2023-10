Oficina guardava Amaroks roubadas no Boer

Pelo menos duas picapes Amarok roubadas

estavam ‘escondidas’ em uma oficina mecânica no Jardim Boer em Americana. Ação da polícia, que aconteceu nesta quinta-feira feriado, terminou com um homem preso. Ele seria o dono da oficina estaria apenas guardando os veículos a pedido de um amigo. A oficina fica na rua Triunfo.

Após a ação o homem, D.L.S., permaneceu preso acusado de receptação de veículos roubados. Ele admitiu que havia vendido parte das peças de uma das picapes.

As picapes identificadas, que podem valer entre R$ 100 mil e R$ 200 mil, foram roubadas em Sumaré e Itu.

Abaixo a descrição da ação feita pela PM de Americana

FLAGRANTE DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 19° BPM/I 1ª Cia PM Americana -SP

12/10/2023

RUA TRIUNFO N°217- JARDIM BOER

EQUIPE COMUNITÁRIO

VIATURA: I-19125 CB PM LUCAS SD PM SAMARA

APOIO: CFP 2º TEN PM AIANY CB PM BIANCARELLI

CGP 01 2°SGT PM SERGIO ARRUDA SD PM MANDELI

2° SGT PM KALLED CB PM ELTON

I-19138 SD PM FRIGOS SD PM FERNANDA

BOPM: 18304 BOPC: NN7424/23

Indiciado: D.L.S

HISTÓRICO:

Equipe com informações de uma caminhonete Amarok, produto de furto estaria pela Rua Triunfo, sem a localização exata.

Na via foi feito patrulhamento e suspeita de um local fechado, ao parar e fazer a averiguação, um jovem apareceu e disse ser uma mecânica de seu pai, sendo avistado dentro do estabelecimento diversas camionetes do modelo Amarok.

Quando o Sr. D. L. S. compareceu, disse ser mecânico e que os veículos estariam lá para conserto. Iniciado então juntamente com CGP 1, Sgt Sérgio e Sgt Mandelli as vistorias nos carros, sendo constatadas duas camionetes com queixa de furto, pelas cidades de Sumaré e Itu, respectivamente identificadas OLX6A26 – I/VW Amarok CD 4X4 SE e FNJ4BN2 I/VW Amarok CD 4X4 SE.

A NDO5A96 I/VW Amarok CD 4X4 TREND comprada em leilão estaria lá para colocar o motor da camionete de Itu, sendo que o serviço ainda não foi feito.

A camionete OLX6A26 – I/VW Amarok CD 4X4 SE , ele disse que estaria lá, pois um guincho deixou o veículo e o proprietário iria entrar em contato, o tempo passou e ele disse ter vendido as peças.

Veículo da pericia S1235, Perito Leonardo e Fotógrafa Cristiana, protocolo L08437-23 e viatura Polícia Civil P-23367 com DR Felipe Rodrigues Sales e o escrivão Washington Oliveira.

Outros três motores com adulteracoes em sinais identificadores foram apreendidos e uma chave micha passaram por análise pericial.

Homem permaneceu preso.

