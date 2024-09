Onça parda flagrada na madrugada no interior

Desafio de observação de aves reúne centenas e registra 600 espécies

O 1º Bioaves – Desafio de observação de aves do Conselho Regional de Biologia da 1ª região (CRBio-01), realizado nos dias 7 e 8 de setembro em dezenas de municípios em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, atraiu centenas de participantes, que registraram 623 espécies de aves pelo aplicativo eBird (https://ebird.org/).

A atividade foi gratuita e integrou as comemorações do CRBio-01 pelo Dia da Bióloga e Biólogo. Este ano, a comemoração foi ainda mais especial, porque marcou os 45 anos da regulamentação da profissão no Brasil.

“Gostaríamos de ressaltar a importância da Ciência Cidadã, que foi um dos pilares do BioAves, pois além de Biólogas e Biólogos observando as aves, tivemos muitas pessoas de todas as idades participando e contribuindo com envio de dados e listas de aves”, destaca o Biólogo André Camilli, presidente do CRBio-01.

O BioAves contou com a parceria de diversas ONGs, governos, grupos de observadores de pássaros, universidades e amantes das aves e da natureza, que contribuíram para o sucesso dessa primeira edição do evento.

