Ônibus iluminado- A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), em parceria com a Sancetur, empresa concessionária do transporte público do município, decorou um ônibus da frota local com iluminação de LED e vai levar o clima natalino para as vias da cidade a partir desta quinta-feira (18).

O coletivo decorado mudará de linha todos os dias, percorrendo as principais ruas e avenidas de Americana. A operação especial acontece até o dia 2 de janeiro.

“Essa ação leva o espírito natalino para perto das pessoas, valorizando o espaço urbano e o transporte público. O ônibus iluminado percorre diferentes regiões levando alegria, integração e acolhimento, especialmente neste período em que a cidade ganha um clima ainda mais especial”, destacou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Confira as datas e as linhas que o ônibus iluminado vai percorrer:

19/12 (sexta) – 200 (Jardim Brasília / Praia Recanto)

20/12 (sábado) – 102 (Jardim Brasil / Parque Novo Mundo)

21/12 (domingo) – 107 (São Roque / Parque das Nações / Jardim Bertoni)

22/12 (segunda) – 225 (Mathiensen / Praia Recanto)

23/12 (terça) – 111 (Sobrado Velho / Terminal)

24/12 (quarta) – 220 (Mário Covas / Praia Recanto)

25/12 (quinta) – 114 (Mathiensen / Antônio Zanaga)

26/12 (sexta) – 224 (Jardim Boer / Terminal)

27/12 (sábado) – 105 (Bertini / Jardim Alvorada)

28/12 (domingo) – 213 (Jardim da Balsa / Hospital Municipal / Galpão)

29/12 (segunda) – 221 (Nova Aliança / Terminal)

30/12 (terça) – 205 (Jardim Brasília / Antônio Zanaga)

31/12 (quarta) – 212 (Praia Azul / Jardim da Paz)

01/01 (quinta) – 200 (Jardim Brasília / Praia Recanto)

02/01 (sexta) – 108 (Bertini / Cariobinha / Terminal)

