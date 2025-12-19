Quem é o favorito? Neste domingo (21), às 18h, Vasco e Corinthians se enfrentam no Maracanã para decidir quem será o grande campeão da Copa do Brasil. No jogo de ida, as duas equipes empataram em zero a zero na Neo Química Arena. No que depender das principais plataformas de apostas, como Galera Bet, Reals, BETesporte, 7K Bet, Vera Bet, Cassino Bet, Casa de Apostas, 1Pra1, Luckbet, GingaBet e Start Bet, o favorito para ser campeão é o Vasco da Gama, com odds médias de 2.30 para a vitória do Gigante da Colina, contra 3.31 do Timão.

Em seu primeiro confronto em finais de Copa do Brasil, os times fizeram um jogo de ida morno. Em casa, o Corinthians não se impôs, mesmo tendo mais posse de bola. A equipe de Dorival Júnior encontrou dificuldades na criação de jogadas e na definição perto do gol, apostando em jogadas aéreas. No total, foram oito chutes na partida e apenas dois no gol, o artilheiro Yuri Alberto finalizou uma vez e fez um jogo apagado.

Enquanto isso, o Cruzmaltino fez uma partida segura, mantendo-se no campo de defesa e explorando contra-ataques em velocidade com Rayan e Andrés Gómez. O time de Fernando Diniz foi superior ao Timão durante o jogo, chutando mais vezes (12) e criando grandes chances. A melhor oportunidade aconteceu com Cauan Barros, que em cobrança de escanteio cabeceou na trave alvinegra.

A ida ficou marcada pelos gols anulados, um para cada equipe. No primeiro tempo, Rayan chegou a balançar as redes, mas estava impedido no início da jogada. Memphis Depay também marcou na primeira etapa, mas estava adiantado e o gol foi invalidado. Outro marco foi a alta quantidade de faltas, 28 no total, sendo 10 do Corinthians e 18 do Vasco, apenas três cartões amarelos foram distribuídos dentro de campo (Raniele e Vitinho pelo Timão, e Robert Renan para o Cruzmaltino).

No retrospecto entre as equipes em duelos eliminatórios, a vantagem é toda corinthiana, tendo avançado em todas as oportunidades, seja em Copa do Brasil, Libertadores ou Mundial de Clubes.

Em confrontos gerais, a equipe de Itaquera também vence. Entre eles, foram disputadas 130 partidas, com 57 vitórias do Corinthians e 198 gols, enquanto o Vasco venceu 36, anotando 170 gols. Apesar do desequilíbrio histórico no confronto, com o domínio do Timão, nos duelos no Maracanã, há equilíbrio, com nove vitórias para cada lado e quatro empates.

O Vasco chega à sua terceira decisão de Copa do Brasil, querendo levantar seu segundo título. Sua única conquista foi em 2011 contra o Coritiba. Enquanto o Corinthians está na sua oitava final da competição, buscando erguer sua quarta taça (1995, 2002 e 2009). A última decisão disputada pela equipe paulista foi em 2022 contra o Flamengo, em que foi derrotada nos pênaltis.

O Timão não possui desfalques, enquanto o Cruzmaltino não terá à disposição Lucas Piton, Jair, Adson, Mateus Cocão e Paulo Ricardo, todos lesionados.

