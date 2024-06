“Operação Romano” prende traficante com maconha “gold”

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou no início da manhã desta terça-feira (04) a Operação “ROMANO”, visando desarticular um esquema de armazenamento e distribuição de drogas na denominada “Biqueira do 80” no Conjunto Residencial Roberto Romano.

Foram iniciadas investigações a partir do recebimentos de denúncias anônimas noticiando que um “patrão” das drogas conhecido pelo apelido de “Baiano” estaria armazenando drogas em 01 apartamento na Rua Jorge Juventino de Aguiar. Com a conclusão das diligências de polícia judiciária, chegou-se até o esconderijo das drogas.

Hoje pela manhã, durante a operação dos agentes da DISE, foi preso em flagrante no apartamento apurado nas investigações um homem que armazenava maconha do tipo “gold”, além de insumos para embalar drogas, balanças de precisão, anotações com contabilidade do tráfico, entre outros itens.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado pelo crime de tráfico de drogas. O preso, juntamente com as drogas e demais itens apreendidos no flagrante foram escoltados para a sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante delito.

Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foram submetido a exame cautelar e posteriormente escoltado à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por Audiência de Custódia.