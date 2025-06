O Grêmio Orquídeas conquistou pela primeira vez, neste sábado, o título de campeão da 1ª divisão do Campeonato de Futebol Amador de Santa Bárbara d’Oeste de 2025. Em partida disputada no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, a equipe venceu o Real Ferroviário nos pênaltis, por 7 a 6, depois de um empate em 0 a 0 no tempo normal.

A arbitragem foi responsabilidade de Lucas Bellote, árbitro de Piracicaba que vem atuando na Série A do Campeonato Brasileiro.

A artilharia da competição ficou com Matheus da Silva, do Grêmio Orquídeas, e Patrick Filip, do Zabani, ambos com 5 gols cada. Já o goleiro menos vazado foi Alan Tobias, da equipe campeã.

Trajetória do G Orquídeas

Na primeira fase, o Grêmio Orquídeas conquistou três vitórias e teve um empate e uma derrota nas cinco partidas, garantido a segunda colocação do grupo A. Já na segunda fase, o time foi o melhor do grupo D, com um empate, uma vitória e mais três pontos pela eliminação de uma das equipes que infringiu o regulamento.

Já na semifinal, o time empatou em 2 a 2 contra o São Fernando. Por conta do critério de desempate – maior número de pontos conquistados no campeonato -, o empate garantiu a classificação para a final.

Organizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, a competição é considerada uma das mais tradicionais da região e reúne os principais times do futebol amador barbarense.

Além da primeira divisão, outras quatro são disputadas no município, fazendo da cidade a única com cinco divisões de futebol amador no Estado de São Paulo.

A edição de 2025 da primeira divisão do campeonato teve a primeira rodada realizada no dia 29 de março, com doze equipes que disputaram duas fases de grupo. Na segunda rodada, quatro times se classificaram para a semifinal, realizada no dia 7 de junho.