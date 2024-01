O Great Place To Work (GPTW), consultoria global que trabalha com a missão de construir uma sociedade melhor transformando cada organização em um “Great Place To Work for All”, em parceria com a Confederação Nacional de Notários e Registradores (CNR), ranqueia pela primeira vez os Melhores Cartórios para Trabalhar no Brasil.

O Destaque será divulgado em 2024, após um ano das inscrições dos cartórios que aplicarem a pesquisa GPTW em seus ambientes profissionais. O anúncio dos ranqueados acontecerá na Conferência Nacional dos Cartórios (Concart), evento anual da CNR, no final do próximo ano. A iniciativa tem como objetivo fomentar o setor, alinhada ao propósito de pessoas no centro dos negócios, e incentivando que esses estabelecimentos tornem seus ambientes de trabalho ótimos lugares para todas as pessoas.

O Destaque reconhece as melhores empresas avaliadas pelos próprios colaboradores das organizações. As inscrições para participação dos cartórios estão abertas no site www.gptw.com.br, e os pré-requisitos são ter no mínimo de 10 funcionários e já possuir a Certificação do GPTW.

Para alcançar a certificação, os cartórios devem ter no mínimo 10 funcionários e se inscrever para que seus colaboradores respondam a uma pesquisa do GPTW, também pelo site www.gptw.com.br. A certificação é concedida àqueles que alcançam um mínimo de 70% de satisfação. Haverá incentivo e certificação para aquele cartório que não possuir o mínimo de 10 funcionários.

Parceria

A parceria entre a CNR e o GPTW foi formalizada em novembro, durante a VI Conferência Nacional dos Cartórios da CNR (Concart) e o XXIII Congresso Brasileiro de Direito Notarial e Registral da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), maior evento nacional do setor. A solenidade de assinatura contou com a participação da CEO do GPTW, Tatiane Tieme, e do presidente da CNR e Anoreg/BR, Rogério Portugal Bacellar.

Na avaliação de Bacellar, a parceria com o GPTW vai permitir certificar as serventias extrajudiciais comprometidas com as melhores práticas de trabalho, contribuindo para uma evolução ainda maior da gestão de pessoas no segmento. “Os cartórios brasileiros estão comprometidos em avançar na prestação de serviços para levar cidadania à população brasileira em neste contexto, os nossos colaboradores são prioridade”, disse.

Já Tatiane Tieme destacou que o GPTW é reconhecido mundialmente pela expertise em avaliar e melhorar a qualidade dos ambientes de trabalho, reunida em mais de 30 anos de experiência. “Temos ajudado organizações de todos os tamanhos e setores a alcançar um desempenho excepcional por meio do fortalecimento de sua cultura organizacional. Juntos, iremos oferecer aos filiados, notários e registradores, ampla gama de recursos e soluções, incluindo pesquisas de clima organizacional, avaliações de cultura, treinamentos especializados e consultoria”, afirmou.

Sobre o Great Place To Work

Autoridade global no mundo do trabalho, o Great Place To Work apoia organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Com a missão de “construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um Great Place to Work for All” para todas as pessoas, está presente em 98 países, analisa mais de 10.000 empresas anualmente, o que corresponde a mais de 10 milhões de funcionários impactados no mundo. Para mais informações, acesso a estudos, análises e pesquisa, acesse: https://gptw.com.br/

Sobre a Confederação Nacional de Notários e Registradores (CNR)

A Confederação Nacional de Notários e Registradores (CNR) foi fundada em 2006 e tem como objetivo tornar-se uma entidade cada vez mais representativa na defesa dos direitos e na promoção de políticas públicas que favoreçam os interesses dos notários e registradores brasileiros, sendo reconhecida como instrumento efetivo de justiça, equidade e organização social. Para isso, busca integrar as ações em todos os estados e trazer os sindicatos filiados para a luta por uma categoria forte e moderna.